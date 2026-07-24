Trump amenință UE cu noi tarife după amenda de 890 de milioane de euro aplicată Google

Președintele american a avertizat că Uniunea Europeană riscă să se confrunte cu măsuri comerciale de retorsiune din partea Washingtonului, potrivit Le Monde.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Casa Albă a calificat amenda drept o acțiune „ilegală și profund lipsită de etică”, susținând că Bruxelles-ul profită de companiile americane. Trump a anunțat că administrația sa va iniția imediat o investigație comercială în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974, mecanism care permite Statelor Unite să analizeze practicile comerciale considerate discriminatorii și, dacă este cazul, să impună taxe vamale de răspuns.

Președintele american a afirmat că Uniunea Europeană va plăti „un preț foarte mare” pentru decizia luată și a indicat că Washingtonul analizează introducerea unor tarife suplimentare asupra importurilor europene.

Comisia Europeană a sancționat Google în baza noilor reguli digitale

Comisia Europeană a anunțat joi prima sancțiune aplicată Google în temeiul Actului privind Piețele Digitale (Digital Markets Act – DMA), legislația destinată limitării practicilor anticoncurențiale ale marilor platforme online.

Executivul european a împărțit sancțiunea în două componente. O amendă de 460 de milioane de euro vizează modul în care Google și-ar fi favorizat propriile servicii, precum cele de cumpărături, hoteluri, transport și sport în rezultatele motorului de căutare. Alte 430 de milioane de euro au fost impuse pentru restricțiile aplicate dezvoltatorilor de aplicații, care nu puteau direcționa utilizatorii către oferte mai avantajoase disponibile în afara magazinului Google Play.

Washingtonul acuză impact asupra relațiilor comerciale

Critici la adresa deciziei europene au venit și din partea reprezentantului american pentru comerț, Jamieson Greer, care a apreciat că sancțiunea riscă să afecteze dialogul dintre cele două părți și să creeze tensiuni suplimentare în relațiile comerciale transatlantice.

Disputa apare într-un moment sensibil pentru relațiile economice dintre Statele Unite și Uniunea Europeană, după acordul comercial încheiat anul trecut, prin care Washingtonul a redus taxele aplicate automobilelor europene, iar Bruxelles-ul a făcut o serie de concesii. Oficialii europeni au susținut în repetate rânduri că legislația privind piețele digitale se aplică tuturor marilor platforme și nu vizează în mod special companiile americane.