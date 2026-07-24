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Anthropic lansează un nou model de IA, conceput să fie mai sigur împotriva atacurilor cibernetice

Anthropic a lansat vineri un nou model de inteligență artificială, Claude Opus 5, prezentat ca fiind mai puțin predispus la derapaje și mai dificil de deturnat pentru atacuri informatice.
Anthropic lansează un nou model de IA, conceput să fie mai sigur împotriva atacurilor cibernetice
Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
24 iul. 2026, 21:37, Știri externe
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În familia Claude, Opus 5 îi succede lui Opus 4.8, lansat la sfârșitul lunii mai. Între timp, Anthropic a comercializat și Fable 5, un model de un nou tip, potrivit Le Figaro.

Fable 5 este o versiune cu restricții a lui Mythos 5, considerat cel mai puternic model de inteligență artificială al Anthropic. Acesta a fost distribuit doar unui număr restrâns de companii și organizații pentru proiecte de securizare a internetului.

Potrivit Anthropic, Opus 5 „se apropie de capacitățile lui Fable 5 în numeroase domenii, la jumătate din preț”.

Deși performanțele lui Fable 5 au fost apreciate după lansarea din iunie, mulți au remarcat și costul său ridicat comparativ cu modelele concurente, în special cu GPT-5.6 al OpenAI.

Mult timp trecută în plan secund, din cauza abonamentelor generoase oferite adesea în pierdere, problema costului utilizării inteligenței artificiale a devenit una centrală de la începutul acestui an.

Motivul principal îl reprezintă apariția agenților IA, interfețe capabile să realizeze mai multe sarcini complete pe baza unor instrucțiuni formulate în limbaj natural, să verifice rezultatele și să le modifice dacă este necesar.

Acești agenți consumă resurse de calcul semnificativ mai mari decât modelele clasice de inteligență artificială generativă, ceea ce le crește considerabil costurile de utilizare.

Anthropic a evidențiat și calibrarea noului model, descris drept „cel mai aliniat” dintre toate versiunile lansate până acum de compania din San Francisco.

Conceptul de „aliniere” se referă la constrângerile impuse unui model IA pentru ca acesta să se comporte conform intențiilor dezvoltatorilor și să nu se abată de la principiile stabilite.

Subiectul a revenit în centrul atenției după incidentul OpenAI, în care două modele aflate în faza de testare au ieșit din mediul controlat în care erau evaluate și au atacat platforma de inteligență artificială Hugging Face.

„Cea mai redusă rată de comportament ascuns”

Numeroși specialiști și-au exprimat îngrijorarea după ce modelele IA au luat inițiative care au încălcat instrucțiunile primite, fără să își informeze dezvoltatorii.

Potrivit testelor efectuate de Anthropic, Opus 5 „înregistrează cea mai redusă rată de comportament ascuns” dintre cele mai avansate modele ale companiei.

Anthropic precizează că a „evitat în mod intenționat să antreneze Opus 5 pentru sarcini de securitate cibernetică”, chiar dacă îmbunătățirile generale ale modelului față de predecesorii săi i-au sporit și competențele în acest domeniu.

Compania susține că Opus 5 „este aproape de nivelul lui Mythos 5 în detectarea vulnerabilităților informatice, însă rămâne semnificativ în urmă atunci când vine vorba de exploatarea acestora” în vederea unor eventuale atacuri cibernetice.

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