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„Ozempic natural”, descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii spun că ar putea reduce apetitul fără efectele adverse cunoscute

O echipă de cercetători de la Stanford Medicine susține că a descoperit o moleculă naturală care ar putea deschide calea către o nouă generație de tratamente împotriva obezității.
„Ozempic natural”, descoperit cu ajutorul inteligenței artificiale. Cercetătorii spun că ar putea reduce apetitul fără efectele adverse cunoscute
Sursa foto: Mediafax Foto/DPA/Hepta
Oana Antipa
24 iul. 2026, 17:25, Ştiinţă-Sănătate
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Identificată cu ajutorul inteligenței artificiale, molecula a demonstrat, în studiile pe animale, efecte comparabile cu cele ale medicamentului Ozempic în ceea ce privește reducerea apetitului și scăderea în greutate, însă fără unele dintre reacțiile adverse asociate terapiei actuale, potrivit Science Daily.

Descoperirea a fost făcută cu ajutorul inteligenței artificiale

Noua moleculă, denumită BRP, este un peptidă produsă în mod natural de organism și a fost identificată cu ajutorul unui algoritm de inteligență artificială dezvoltat de cercetătorii de la Stanford. Programul a analizat aproximativ 20.000 de gene umane și mii de peptide potențiale, pentru a identifica molecule cu un posibil rol în controlul apetitului și al metabolismului.

Rezultatele cercetării sugerează că BRP acționează diferit față de semaglutida, substanța activă din Ozempic. În loc să influențeze mai multe organe din corp, molecula pare să acționeze în principal asupra hipotalamusului, regiunea creierului responsabilă de reglarea foamei și a metabolismului. Acest mecanism ar putea explica de ce tratamentul nu a produs, în experimentele realizate până acum, reacțiile adverse digestive frecvent asociate medicamentelor din aceeași clasă.

Rezultate promițătoare în studiile pe animale

În testele efectuate pe șoareci și pe miniporci, o singură injecție administrată înainte de masă a redus consumul de hrană cu până la 50%. În plus, șoarecii obezi tratați zilnic timp de două săptămâni au pierdut în greutate aproape exclusiv prin reducerea țesutului adipos, fără o scădere semnificativă a masei musculare. Cercetătorii au observat și o îmbunătățire a modului în care organismul controla nivelul glicemiei și răspundea la insulină.

Totodată, în cadrul experimentelor nu au fost identificate semne evidente de greață, constipație sau modificări importante ale comportamentului animalelor, efecte care sunt întâlnite frecvent la unele tratamente actuale pentru slăbit. Totuși, autorii studiului subliniază că aceste concluzii sunt valabile exclusiv pentru testele preclinice.

Urmează studiile clinice pe oameni

Coordonatoarea cercetării, profesoara Katrin Svensson, a anunțat că o companie pe care a cofondat-o pregătește demararea studiilor clinice pentru a evalua siguranța și eficiența moleculei la oameni. Până atunci, oamenii de știință încearcă să identifice receptorii prin care BRP își exercită efectele și să găsească metode prin care molecula să rămână activă mai mult timp în organism.

Ce înseamnă descoperirea pentru pacienți

Obezitatea afectează sute de milioane de persoane la nivel mondial, iar interesul pentru tratamente eficiente a crescut considerabil în ultimii ani, odată cu succesul medicamentelor pe bază de semaglutidă. Descoperirea cercetătorilor de la Stanford ar putea reprezenta un pas important către dezvoltarea unor terapii care să ofere beneficii similare, dar cu mai puține efecte secundare. Totuși, specialiștii avertizează că sunt necesare studii clinice riguroase înainte ca noua moleculă să poată fi utilizată în practica medicală.

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