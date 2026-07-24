O simplă pilulă ar putea să vindece și cel mai urât psoriazis / Tratament oral inovator – așteaptă să fie autorizat în UE

Pacienții cu psoriazis în plăci moderat până la sever ar putea avea în curând acces la o nouă opțiune terapeutică administrată oral.

Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA) a recomandat acordarea autorizației de punere pe piață în Uniunea Europeană pentru un nou tratament destinat acestei afecțiuni.

Tratamentul e recomandat la copii cu vârsta de cel puțin 12 ani și minimum 40 de kg

Dacă va primi aprobarea finală din partea Comisiei Europene, medicamentul va deveni primul tratament administrat oral care țintește calea interleukinei-23 disponibil în Uniunea Europeană pentru psoriazisul în plăci.

Recomandarea vizează utilizarea tratamentului la adulți și la adolescenții cu vârsta de cel puțin 12 ani și o greutate de minimum 40 de kilograme.

Psoriazisul în plăci este cea mai frecventă formă de psoriazis, o boală inflamatorie cronică a pielii care poate afecta semnificativ calitatea vieții.

Cum acționează noul medicament

Leziunile persistente, pruritul, disconfortul fizic și impactul psihologic, manifestat prin anxietate, depresie sau izolare socială, reprezintă provocări importante pentru pacienți.

Deși există mai multe opțiuni terapeutice, numeroși pacienți nu reușesc să obțină un control adecvat al bolii sau își pierd răspunsul la tratament în timp.

Noul medicament acționează prin blocarea receptorului pentru interleukina-23 (IL-23), o proteină implicată în activarea și menținerea procesului inflamator caracteristic psoriazisului.

Prin inhibarea receptorului, tratamentul întrerupe transmiterea semnalelor inflamatorii și contribuie la reducerea inflamației și a manifestărilor bolii.

Reducere cu cel puțin 90% a severității după 16 săptămâni de tratament

În prezent, în Uniunea Europeană sunt disponibile doar tratamente injectabile care acționează asupra interleukinei-23. Noul produs ar fi primul disponibil sub formă de comprimate care utilizează aceeași țintă terapeutică.

Recomandarea EMA se bazează pe rezultatele a patru studii clinice de fază III, la care au participat aproximativ 2.500 de pacienți cu psoriazis în plăci moderat până la sever.

În trei dintre aceste studii, după 16 săptămâni de tratament, între 50% și 57% dintre pacienți au obținut un răspuns PASI 90, ceea ce înseamnă o reducere cu cel puțin 90% a severității și extinderii leziunilor cutanate.

Ce s-a întâmplat în grupurile placebo

Prin comparație, în grupurile placebo acest rezultat a fost înregistrat la doar 1% până la 4% dintre participanți.

Totodată, între 65% și 71% dintre pacienții tratați au atins un scor IGA de 0 sau 1, indicator care reflectă o piele fără leziuni sau aproape complet curățată.

În grupul placebo, acest rezultat a fost observat la 8% până la 11% dintre participanți.

Tratamentul a fost eficace chiar și în zone cu leziuni mai greu de accesat

Cel de-al patrulea studiu a analizat eficacitatea tratamentului la pacienții cu leziuni localizate în zone dificil de tratat, precum scalpul, regiunea genitală, palmele și tălpile.

Potrivit evaluării EMA, tratamentul a demonstrat și un profil de siguranță favorabil.

Cea mai frecventă reacție adversă raportată a fost reprezentată de infecțiile fungice, observate la 1,1% dintre pacienți.

Recomandarea CHMP reprezintă o etapă importantă în procesul european de autorizare a medicamentului.

Decizia finală privind acordarea autorizației de punere pe piață va aparține Comisiei Europene, care urmează, de regulă, recomandările formulate de experții EMA.