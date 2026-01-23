Speranță pentru cei care suferă de psoriazis: o nouă tehnică fotonică reușește să îl trateze fără efecte secundare

În România, se estimează că aproximativ 400.000 de persoane suferă de psoriazis, ceea ce reprezintă aproximativ 2% – 5% din populație. Cu toate acestea, doar o mică parte dintre aceștia, respectiv 14.685, sunt înregistrați în Registrul Național.

Potrivit Societăţii Române de Dermatologie, numărul total de cazuri în populaţia generală în România este de 4,9% pentru psoriazis şi 1,38% pentru artrita psoriazică, vârsta de debut a acestei afecţiuni fiind sub 40 de ani pentru peste 70% din cazuri, cu un vârf între 16 şi 22 de ani. Un al doilea vârf este cuprins între 57 şi 60 de ani.

În prezent, nu există leac pentru această boală. Cei care suferă de ea trebuie să folosească creme hidratante pentru a ameliora simptomele, dar acest lucru s-ar putea schimba în următorii ani.

Tratarea psoriazisului cu medicamente activabile prin lumină

Un grup de cercetători de la Institutul de Chimie Avansată din Catalonia (IQAC), din cadrul Consiliului Superior al Cercetărilor Științifice (CSIC), a demonstrat potențialul unei serii de medicamente activabile prin lumină pentru tratarea psoriazisului, fără efecte secundare, notează El Espanol.

Doctorul Pedro Jaén, șeful serviciului de Dermatologie al Spitalului Ramón y Cajal și fondator și director al Grupului Pedro Jaén, este unul dintre specialiștii implicați. Studiul a beneficiat și de colaborarea Institutului de Cercetări Biomedicale din Bellvitge (IDIBELL) și a Institutului de Neuroștiințe al Universității din Barcelona, alături de două universități din Statele Unite și compania farmaceutică Eli Lilly and Company.

Acest potențial tratament nu a fost încă testat pe pacienți, însă, potrivit rezultatelor obținute pe modele de șoarece, s-a reușit reducerea inflamației pielii fără a provoca reacțiile adverse care apar, de obicei, atunci când este activat receptorul vitaminei D (VDR).

În studii anterioare fusese deja demonstrat că activarea VDR are efecte benefice în psoriazis. Problema era apariția efectelor secundare, unul dintre cele mai grave fiind hipercalcemia, un exces de calciu în sânge care poate fi mortal.

Fototerapia ameliorează leziunile cutanate

Provocarea cercetătorilor a fost să proiecteze o moleculă care să păstreze efectul terapeutic dovedit, dar fără riscul de a provoca hipercalcemie. Pentru acest lucru, au apelat la fotofarmacologie, adică la medicamente care se activează doar sub acțiunea luminii.

Pentru psoriazis există deja tratamente bazate pe lumină, cum este fototerapia, care utilizează lumină ultravioletă în doze controlate pentru a ameliora leziunile cutanate.

Diferența este că, în fotofarmacologie, sunt dezvoltate molecule care conțin în structura lor un element ce reacționează la lumină. Astfel, pot fi activate doar anumite zone.

„În modelul de șoarece iluminam doar o ureche, căreia i se indusese anterior un tratament ce produce efecte similare psoriazisului”, a explicat Xavier Rovira, cercetător la IQAC-CSIC și unul dintre autorii studiului.

Pe lângă faptul că efectul antipsoriazic a fost observat doar la nivelul urechii animalului, cercetătorii au constatat ulterior că nivelul calciului din sânge nu a crescut, așa cum se întâmplă în cazul tratamentelor convenționale.

Când vor putea beneficia pacienții de tratament

Rovira preferă să fie prudent, deoarece cercetarea se află încă într-o fază foarte incipientă. Un avantaj important este că nu este nevoie de iluminarea unor zone interne ale corpului, ci doar a pielii, cel mai accesibil țesut pentru terapiile bazate pe lumină.

De asemenea, nu este necesară modificarea genetică a organismului și nici dezvoltarea unor dispozitive speciale pentru iluminarea unor zone precise. Molecula utilizată se activează cu lumină albastră vizibilă, care este deja folosită în tratamentele actuale.

În plus, sunt utilizate molecule asemănătoare medicamentelor convenționale, care, în mod obișnuit, necesită între 10 și 15 ani pentru a fi dezvoltate.

Problema cu această tehnică: costuri prea ridicate

Până când această nouă tehnică fotonică va putea fi aplicată la pacienți, medicamentele biologice sunt considerate marea revoluție în tratamentul psoriazisului, deoarece reduc semnificativ inflamația asociată cu această boală.

Problema acestor tratamente, subliniază Rovira, este că sunt extrem de costisitoare de dezvoltat, iar acest lucru se reflectă și în prețul pentru pacienți. Din cauza costurilor ridicate, ele sunt indicate în special pentru formele severe de psoriazis.

„Credem că progresul nostru ar putea duce la un tratament pentru psoriazisul ușor.”

Principalul avantaj al acestor molecule este că își schimbă structura atunci când sunt iluminate în condiții specifice, ceea ce permite inducerea efectului lor printr-un control extern și cu o precizie mai mare.

Vitamina D are un rol foarte important la nivel fiziologic, reglând sistemul imunitar, astfel că această terapie ar putea avea aplicații și în alte patologii inflamatorii ale sistemului imunitar, precum și în cancere, cum ar fi melanomul.

La rândul său, fotofarmacologia a demonstrat progrese și în tratamentul durerii cronice, al afecțiunilor cardiace sau chiar în restaurarea vederii. „Ne aflăm la început de drum, dar perspectivele pot fi foarte bune”, concluzionează Rovira.