Tu ți-ai schimba culoarea ochilor? Ce riscuri și limitări presupune această procedură estetică

Până nu demult, schimbarea culorii ochilor era o dorință care putea fi îndeplinită doar cu ajutorul lentilelor de contact sau al filtrelor digitale. Astăzi însă există proceduri medicale care permit modificarea permanentă a nuanței irisului, notează La Vanguardia.

Aceste intervenții s-au popularizat rapid pe rețelele sociale, unde sunt prezentate adesea ca o soluție rapidă și definitivă pentru cei care au visat să își aleagă culoarea privirii. În realitate, situația este mult mai complexă și implică riscuri importante pentru sănătatea oculară.

Marc Figueras‑Roca, medic în cadrul Serviciului de Oftalmologie al Hospital Clínic Barcelona, avertizează că aceste intervenții pot avea consecințe serioase.

„Există riscuri importante pentru sănătatea oculară, unele dintre ele putând fi grave și ireversibile.”, explică medicul.

Acesta subliniază și rolul major pe care îl au rețelele sociale în popularizarea fenomenului.

„Rețelele sociale au avut un rol determinant în apariția acestui fenomen, deoarece relatările, adesea ale unor persoane celebre sau influenceri, tind să minimalizeze sau chiar să ascundă riscurile reale.”

Specialiștii de la Hospital Clínic Barcelona spun că dorința de a schimba culoarea ochilor poate avea mai multe explicații sociale și psihologice. Uneori este vorba despre motive identitare, precum dorința de a semăna cu un alt membru al familiei. Alteori pot interveni cerințe profesionale, mai ales în domeniul imaginii, sau dinamici sociale legate de preferințele partenerului ori dorința de a se integra într-un anumit mediu.

Ce proceduri există pentru schimbarea culorii irisului

În prezent există trei tipuri de intervenții destinate modificării culorii irisului în scop estetic, iar toate pot provoca efecte adverse importante. În multe cazuri, aceste proceduri sunt aplicate în afara utilizărilor medicale pentru care au fost concepute inițial.

Prima este keratopigmentarea asistată cu laser, cunoscută și sub numele de tatuaj cornean. Procedura constă în realizarea unui mic tunel în cornee, în care sunt injectați pigmenți ce imită culoarea dorită.

Studiile arată că nuanța obținută rezistă în timp. Cu toate acestea, după intervenție pot apărea complicații precum sensibilitatea la lumină, limitări ale câmpului vizual, modificări ale calității vederii sau pierderea parțială a pigmentului.

În plus, această tehnică poate îngreuna examinarea interiorului ochiului în eventuale intervenții chirurgicale viitoare. În unele cazuri, rezultatul estetic poate părea nenatural, ceea ce poate avea un impact psihologic negativ și poate genera noi nesiguranțe.

„Când vine vorba despre sănătatea vederii, orice decizie trebuie luată pe baza unor informații riguroase și a unui consult medical de specialitate.”, avertizează Marc Figueras‑Roca.

O intervenție ireversibilă și greu de controlat

A doua procedură este depigmentarea irisului cu laser. Spre deosebire de tehnica anterioară, aceasta nu adaugă culoare, ci deschide nuanța naturală a ochiului prin eliminarea pigmentului superficial al irisului.

În urma intervenției devin vizibile fibrele interne ale irisului, care au de obicei nuanțe albăstrui sau gri.

Operația este complet ireversibilă și are o limitare majoră: nu permite alegerea unei culori exacte. Rezultatul final depinde de pigmentul natural al fiecărei persoane.

Printre efectele adverse posibile se numără inflamația irisului și creșterea presiunii intraoculare. Aceste complicații pot necesita tratamente agresive și pot lăsa sechele permanente. În plus, nu există încă suficiente dovezi științifice care să confirme siguranța procedurii pe termen lung.

Procedura cea mai controversată

Cea de a treia metodă este implantul cosmetic de iris, considerat de specialiști cea mai controversată și cea mai riscantă procedură. În acest caz este introdusă o proteză din silicon colorat în fața irisului natural, pentru a modifica imediat culoarea ochilor.

Această tehnică poate provoca complicații severe, precum glaucom, inflamații oculare grave, hemoragii interne, cataractă sau leziuni ale corneei care pot ajunge să necesite transplant.

De asemenea, aceste implanturi nu sunt aprobate de organismele internaționale de reglementare. În multe situații ele trebuie îndepărtate după o perioadă, din cauza complicațiilor care apar.

Alternativa mai sigură recomandată de medici

Specialiștii spun că alternativa cea mai sigură pentru schimbarea aspectului ochilor rămâne utilizarea lentilelor de contact cosmetice.

Acestea permit modificarea temporară a culorii ochilor și prezintă riscuri mult mai mici decât intervențiile chirurgicale.

Spre deosebire de procedurile invazive, lentilele nu modifică anatomia ochiului și nu sunt ireversibile. Atunci când sunt folosite corect și cu o igienă adecvată, ele nu afectează sănătatea oculară.

Totuși, medicii subliniază că este esențială respectarea indicațiilor specialistului pentru a preveni infecțiile sau alte complicații.

„Schimbarea permanentă a culorii ochilor poate părea o opțiune atractivă din punct de vedere estetic. Dar când vorbim despre sănătatea vederii, orice decizie trebuie însoțită de informații corecte, consult medical de specialitate și o evaluare atentă a riscurilor pe termen scurt și lung.”, avertizează specialistul.