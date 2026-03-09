Un startup din Silicon Valley vrea să înlocuiască sondajele de opinie cu inteligență artificială

Potrivit The Wall Street Journal, startup-ul Simile susține că poate înlocui sondajele tradiționale cu rezultate generate integral de AI.

Compania, denumită Simile, a obținut recent o finanțare de 100 de milioane de dolari din partea investitorilor de capital de risc. Conform propriilor declarații, Simile dezvoltă „un model fundamental capabil să prezică comportamentul uman în orice situație, la orice scară”.

Cum funcționează sondajele de opinie AI dezvoltate de Simile

Fondatorul și CEO-ul companiei, Joon Park, a explicat că Simile creează așa-numiți „agenți AI” pe baza unor interviuri conversaționale realizate cu persoane reale. Acești agenți devin „clone digitale”, concepute să reproducă cât mai fidel reacțiile, opiniile și comportamentele omologilor umani.

Ulterior, date reale despre obiceiuri de consum și comportamente sociale sunt integrate în simulări, astfel încât cercetătorii de piață să poată adresa un număr nelimitat de întrebări acestor „oameni AI”, fără limitări de timp sau oboseală, așa cum se întâmplă în sondajele clasice.

Inspirația din cultura pop pentru sondajele de opinie AI

Conceptul din spatele Simile este inspirat parțial de celebrul joc video The Sims, care simulează viața cotidiană și interacțiunile sociale.

Un articol academic din 2023, co-semnat de Joon Park, descrie un mediu virtual populat de agenți generativi care interacționează liber, folosind limbaj natural, fără scenarii prestabilite.

Cine testează deja sondajele de opinie AI

Unul dintre primii clienți ai Simile este CVS Health, unde reprezentanții companiei afirmă că folosirea agenților AI reprezintă „un mare pas înainte” în cercetarea comportamentului consumatorilor. De asemenea, Simile are un parteneriat cu Gallup, pentru simularea răspunsurilor publice la întrebări de politică publică.

Deși promisiunea sondajelor de opinie AI este una ambițioasă, specialiștii avertizează că rămân întrebări esențiale legate de etică, transparență și acuratețea predicțiilor generate de inteligența artificială.