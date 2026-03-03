Prima pagină » Comunicate » Inteligența artificială: discernământul și standardele fac diferența. De ce testarea și certificarea sistemelor AI nu mai pot fi amânate

Paradoxul erei inteligenței artificiale Trăim într-o epocă obsedată de inteligența artificială. Am construit mașini capabile să proceseze în câteva secunde volume de informații pe care generații întregi nu le-ar putea parcurge într-o viață. De la diagnosticare medicală la strategii financiare, AI a devenit noul oracol - un partener cognitiv omniprezent, șoptindu-ne răspunsuri cu o viteză și o siguranță de sine amețitoare.
03 mart. 2026

Și totuși, un paradox devine tot mai evident: în ciuda acestei viteze de neconceput acum doar câțiva ani, calitatea judecații pare să fie supusă unor riscuri majore. Această fractură expune o confuzie fundamentală pe care am cultivat-o cu aroganța specifică modernității: am confundat inteligența cu discernământul. Am presupus, în mod eronat, că o capacitate superioară de procesare a datelor echivalează cu o capacitate superioară de a raționa. În zilele noastre, în zorii noii ere AI, această confuzie a devenit cel mai mare risc strategic.

Inteligență versus discernământ

Inteligența, în forma sa pură, este capacitatea de a procesa informații: viteză, recunoașterea tiparelor, construcția unor conexiuni logice. Un model lingvistic mare (LLM) este apogeul acestei forme de inteligență: poate rezuma, traduce, codifica și genera text care, la suprafață, pare coerent și informat.

