Inteligența artificială: discernământul și standardele fac diferența. De ce testarea și certificarea sistemelor AI nu mai pot fi amânate

Și totuși, un paradox devine tot mai evident: în ciuda acestei viteze de neconceput acum doar câțiva ani, calitatea judecații pare să fie supusă unor riscuri majore. Această fractură expune o confuzie fundamentală pe care am cultivat-o cu aroganța specifică modernității: am confundat inteligența cu discernământul. Am presupus, în mod eronat, că o capacitate superioară de procesare a datelor echivalează cu o capacitate superioară de a raționa. În zilele noastre, în zorii noii ere AI, această confuzie a devenit cel mai mare risc strategic.
Inteligență versus discernământ
Inteligența, în forma sa pură, este capacitatea de a procesa informații: viteză, recunoașterea tiparelor, construcția unor conexiuni logice. Un model lingvistic mare (LLM) este apogeul acestei forme de inteligență: poate rezuma, traduce, codifica și genera text care, la suprafață, pare coerent și informat.
