Inteligența artificială: discernământul și standardele fac diferența. De ce testarea și certificarea sistemelor AI nu mai pot fi amânate

Paradoxul erei inteligenței artificiale Trăim într-o epocă obsedată de inteligența artificială. Am construit mașini capabile să proceseze în câteva secunde volume de informații pe care generații întregi nu le-ar putea parcurge într-o viață. De la diagnosticare medicală la strategii financiare, AI a devenit noul oracol - un partener cognitiv omniprezent, șoptindu-ne răspunsuri cu o viteză și o siguranță de sine amețitoare.