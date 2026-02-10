Prima pagină » Comunicate » SGS Romania își consolidează angajamentul față de mediul de afaceri prin afilierea la Romalimenta și CCIFER

Siguranța alimentară, conformitatea, sustenabilitatea și performanța operațională au devenit priorități absolute pentru companii. În acest context, SGS Romania își întărește rolul de partener strategic pentru mediul de afaceri prin alăturarea la două dintre cele mai influente organizații profesionale din România: Federația Romalimenta și Camera Franceză de Comerț, Industrie și Agricultură din România (CCIFER).
Prin aceste afilieri, SGS se conectează mai bine la dialogul instituțional, la standardele emergente din diverse industrii și la inițiativele sectoriale care influențează reglementările și practicile la nivel național și european.

O voce activă în industria alimentară, prin afilierea la Romalimenta

Aderarea la Federația Romalimenta ne va ajuta să contribuim direct la temele majore care modelează viitorul industriei alimentare din România – de la siguranța alimentelor, etichetarea nutrițională și mențiunile de sănătate, până la sustenabilitate, risipa alimentară sau politicile europene privind Piața Unică și Politica Agricolă Comună.

