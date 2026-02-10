Prin aceste afilieri, SGS se conectează mai bine la dialogul instituțional, la standardele emergente din diverse industrii și la inițiativele sectoriale care influențează reglementările și practicile la nivel național și european.

O voce activă în industria alimentară, prin afilierea la Romalimenta

Aderarea la Federația Romalimenta ne va ajuta să contribuim direct la temele majore care modelează viitorul industriei alimentare din România – de la siguranța alimentelor, etichetarea nutrițională și mențiunile de sănătate, până la sustenabilitate, risipa alimentară sau politicile europene privind Piața Unică și Politica Agricolă Comună.

