ECOTIC BAT lansează o nouă ediție a programului național „Și cei mici fac fapte mari”

Programul se adresează grădinițelor din întreaga țară și are ca obiectiv principal dezvoltarea spiritului ecologic al copiilor, prin activități educative adaptate vârstei lor, care îmbină joaca, învățarea și implicarea practică. Cadrele didactice interesate pot înscrie grădinițele în perioada 9 – 13 februarie 2026, urmând să primească toate informațiile necesare pentru implementarea activităților din cadrul proiectului.

Înscrierile se fac până pe data de 13 februarie, accesând acest link – https://www.ecotic.ro/project/si-cei-mici-fac-fapte-mari/

Citeşte comunicatul integral AICI