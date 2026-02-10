Prima pagină » Comunicate » GXTrust prezintă noua colecție de produse cu tematică Batman

GXTrust prezintă noua colecție de produse cu tematică Batman

GXTrust anunță lansarea colecției Batman, realizată în colaborare cu Warner Bros. și DC. Gama include produse de gaming cu design tematic Batman: Ruya Pro, Carus, Muta Wireless și mousepad-ul XXL, gândite pentru utilizatorii care vor un setup coerent, cu o identitate vizuală clară.
10 feb. 2026, 15:23, Comunicate

Ruya Pro Batman Edition este proiectat pentru utilizare îndelungată și pune accent pe ajustări și susținere. Include cadru reglabil pe înălțime, brațe 4D și mecanism tilt-lock pentru setarea poziției. Scaunul are suport lombar integrat, șezut cu spumă turnată și tetieră detașabilă. Tapițeria combină un material textil respirabil și piele PU. Baza este din aluminiu, iar pistonul pe gaz este de clasă 4, testat pentru utilizatori de până la 150 kg.

Carus Batman Edition oferă sunet potrivit pentru jocuri, compatibilitate multiplatformă și microfon detașabil. Muta Wireless Batman Edition oferă conectare în trei moduri, prin receiver USB 2,4 GHz, Bluetooth sau cablu USB. Mousepad-ul XXL Batman Edition are un design tematic și o suprafață de 930 x 300 mm, cu margini cusute.

