Kingston IronKey Keypad 200 obține certificarea NIST FIPS 140-3 Nivel 3

Kingston Digital Europe Co LLP, divizia de memorie flash a Kingston Technology Company, Inc., lider mondial în produse de memorie și soluții tehnologice, a anunțat astăzi că unitățile sale flash USB criptate hardware Kingston IronKey Keypad seria 200 (KP200 și KP200C), au primit validarea NIST FIPS 140-3 Nivel 3. Această certificare aduce seria KP200 în linie cu IronKey D500S, care a atins deja prestigiosul standard de securitate FIPS 140-3 Nivelul 3, consolidând și mai mult angajamentul Kingston de a oferi soluții robuste și certificate de protecție a datelor.

Institutul Național de Standarde și Tehnologie (NIST) stabilește standardul global pentru protecția și criptarea datelor prin intermediul Standardelor Federale de Prelucrare a Informațiilor (FIPS), utilizate de guvernul și armata SUA. Deși FIPS își are originea în SUA, este recunoscut pe scară largă în Europa drept marca unei protecții criptografice puternice. De asemenea se aliniează așteptărilor UE și Marii Britanii, completând cadrele bazate pe Criterii Comune, cum ar fi EUCC, pentru a susține niveluri ridicate de protecție a datelor pe piețele europene. FIPS 140-3 Nivel 3 este cel mai recent standard pentru validarea hardware-ului criptografic. Standardul FIPS 140 definește patru niveluri de securitate.

Citeşte comunicatul integral AICI