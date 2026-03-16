Kingston lansează noul IronKey Locker+ 50 G2, stick USB cu criptare hardware XTS-AES 256-bit

Certificare FIPS 197 by NIST Brute Force Password și protecție BadUSB Attack Suport pentru Multi-Password cu Moduri Complex/Passphrase
Mediafax
16 mart. 2026, 18:20, Comunicate

Kingston Digital Europe Co LLP, divizia de memorie flash a Kingston Technology Company, lider global în produse de memorie și soluții tehnologice, anunță lansarea Kingston IronKey Locker+ 50 G2 (LP50 G2), un nou stick USB cu criptare hardware de ultimă generație. Dispozitivul oferă securitate la nivel enterprise prin criptare XTS-AES pe 256 de biți, certificare FIPS 197 și mecanisme avansate de protecție împotriva atacurilor de tip BadUSB și Brute Force. Noua unitate face parte din familia IronKey, cunoscută pentru soluțiile sale de securitate destinate atât utilizatorilor individuali, cât și mediului enterprise sau instituțiilor guvernamentale.

Kingston IronKey Locker+ 50 G2 utilizează criptare hardware AES pe 256 de biți în modul XTS, certificată FIPS 197 de către NIST, pentru protejarea datelor sensibile. Firmware-ul este semnat digital pentru a preveni atacurile de tip BadUSB, iar mecanismele integrate de securitate protejează împotriva încercărilor repetate de ghicire a parolei.

Recomandarea video

Marea deconectare a Rusiei: O superputere trece offline (Politico)
G4Media
Documentul care reaprinde scandalul repatrierii fiicei lui Ponta. Gândul publică o listă a Consulatului din Dubai trimisă în Ministerul de Externe, pe care apare numele Irinei Ponta. MAE susținea că nu există pe nicio listă. Iată lista!
Gandul
Palme și umilințe! Prin ce a trecut Oana Ciocan alături de Jador
Cancan
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport
Sinecurile rămân și în bugetul pe 2026. Statul dă milioane de lei pentru instituții inutile
Libertatea
Vremea se schimbă radical în următoarele săptămâni! Doi cicloni mediteraneeni aduc precipitații și ninsori în mai multe zone
CSID
Animalele care pot transforma o parcare banală într-o reparație de 620 de euro
Promotor