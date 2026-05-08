O nouă tehnologie de lentile poate opri definitiv progresia miopiei la copii, spun cele mai recente date clinice, prezentate la ARVO 2026

- După 12 luni de purtare, la copiii cu vârste între 4 și 12 ani, care au utilizat lentilele de ochelari MiYOSMART iQ, nu s-a mai înregistrat o progresie a miopiei, iar alungirea axială oculară a fost redusă la niveluri comparabile cu cele ale copiilor fără miopie. Aceste rezultate indică cel mai ridicat nivel de eficacitate raportat până în prezent pentru lentilele de ochelari bazate pe tehnologia D.I.M.S.¹˒ - Pentru prima dată, lentilele de ochelari MiYOSMART iQ, bazate pe tehnologia D.I.M.S., demosntrează eficacitate în controlul miopiei la copii începând cu vârsta de numai 4 ani, marcând astfel un reper important în controlul miopiei cu debut precoce1–4. - În rândul copiilor cu vârste între 7 și 12 ani, lentilele MiYOSMART iQ au demonstrat o eficacitate de peste 100% în controlul miopiei și o reducere medie de 94% a alungirii axiale oculare, stabilind un nou standard în managementul miopiei progresive.¹˒³
Mediafax
08 mai 2026, 17:17, Comunicate
Rezultatele unui studiu clinic revoluționar realizat de HOYA Vision Care și Universitatea Politehnică din Hong Kong au demonstrat că un nou design de lentile de ochelari destinate controlului miopiei este capabil să oprească progresia miopiei obținând rezultate relevante clinic* la 9 din 10 copii, încă din primul an de purtare. Rezultatele, prezentate în cadrul congresului anual ARVO din 2026 din Denver, confirmă cea mai mare eficacitate raportată până acum pentru lentilele de ochelari bazate pe tehnologia D.I.M.S.

Studiul clinic randomizat și controlat (RCT) a demonstrat că, cei 196 de elevi din Hong Kong cu vârste între 4 și 12 ani, cu miopie, care au purtat lentilele de ochelari MiYOSMART iQ nu au înregistrat o progresie a miopiei, la evaluarea de la 12 luni.¹ Alungirea axială — specifică miopiei la copii⁵ — a copiilor care au purtat lentilele MiYOSMART iQ¹ a fost mai mică sau comparabilă cu cea a copiilor fără defecte de refracție.¹

