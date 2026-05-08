O nouă tehnologie de lentile poate opri definitiv progresia miopiei la copii, spun cele mai recente date clinice, prezentate la ARVO 2026

- După 12 luni de purtare, la copiii cu vârste între 4 și 12 ani, care au utilizat lentilele de ochelari MiYOSMART iQ, nu s-a mai înregistrat o progresie a miopiei, iar alungirea axială oculară a fost redusă la niveluri comparabile cu cele ale copiilor fără miopie. Aceste rezultate indică cel mai ridicat nivel de eficacitate raportat până în prezent pentru lentilele de ochelari bazate pe tehnologia D.I.M.S.¹˒ - Pentru prima dată, lentilele de ochelari MiYOSMART iQ, bazate pe tehnologia D.I.M.S., demosntrează eficacitate în controlul miopiei la copii începând cu vârsta de numai 4 ani, marcând astfel un reper important în controlul miopiei cu debut precoce1–4. - În rândul copiilor cu vârste între 7 și 12 ani, lentilele MiYOSMART iQ au demonstrat o eficacitate de peste 100% în controlul miopiei și o reducere medie de 94% a alungirii axiale oculare, stabilind un nou standard în managementul miopiei progresive.¹˒³