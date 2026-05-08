O nouă tehnologie de lentile poate opri definitiv progresia miopiei la copii, spun cele mai recente date clinice, prezentate la ARVO 2026

Rezultatele unui studiu clinic revoluționar realizat de HOYA Vision Care și Universitatea Politehnică din Hong Kong au demonstrat că un nou design de lentile de ochelari destinate controlului miopiei este capabil să oprească progresia miopiei obținând rezultate relevante clinic* la 9 din 10 copii, încă din primul an de purtare. Rezultatele, prezentate în cadrul congresului anual ARVO din 2026 din Denver, confirmă cea mai mare eficacitate raportată până acum pentru lentilele de ochelari bazate pe tehnologia D.I.M.S.
Studiul clinic randomizat și controlat (RCT) a demonstrat că, cei 196 de elevi din Hong Kong cu vârste între 4 și 12 ani, cu miopie, care au purtat lentilele de ochelari MiYOSMART iQ nu au înregistrat o progresie a miopiei, la evaluarea de la 12 luni.¹ Alungirea axială — specifică miopiei la copii⁵ — a copiilor care au purtat lentilele MiYOSMART iQ¹ a fost mai mică sau comparabilă cu cea a copiilor fără defecte de refracție.¹
