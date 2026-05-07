Ferrari câștigă Red Dot: Best of the Best 2026 cu modelul One‑Off SC40

Lansat în urmă cu 72 de ani, Red Dot Award este una dintre cele mai importante competiții internaționale de design industrial, celebrând inovația și calitatea excepțională. Ceremonia de decernare a premiilor va avea loc pe 7 iulie 2026, la Essen, Germania.

În ultimii 12 ani, Ferrari a obținut 35 de premii Red Dot, un rezultat neegalat de vreun alt producător auto de la înființarea competiției, în 1955. Începând cu 2015, juriul a acordat Ferrari 13 distincții Red Dot: Best of the Best, inclusiv pentru modele iconice precum FXX‑K, SF90 Stradale, Daytona SP3, Purosangue, Roma Spider sau recentul Ferrari SC40.

Această recunoaștere confirmă coerența limbajului de design Ferrari și forța creativă a Ferrari Design Studio, care reușește să echilibreze inovația, moștenirea istorică și rigoarea funcțională în produse extrem de diferite. Premiul obținut de SC40 evidențiază totodată valoarea excepțională a programului Special Projects, prin care un număr extrem de restrâns de clienți pot crea un Ferrari complet unic, în colaborare directă cu designerii și inginerii din Maranello.

