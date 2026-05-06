Cornel Varvara, premiat la București de Prof. Dr. Bob Djavan pentru implicarea în sănătate

Pe 23 aprilie 2026, în cadrul conferinței „Future Game Changers in Medicine and Healthcare„, desfășurată la Novotel City Center din București, Cornel Varvara, Președinte și fondator Uni-Recycling Group, a primit distincția Honorary Award for Social Contribution. Premiul a fost acordat de Prof. Dr. Bob Djavan, una dintre cele mai respectate figuri din urologia mondială și președintele conferinței

Distincția a fost acordată în cadrul unei sesiuni dedicate construirii unor sisteme de sănătate sustenabile, parte a unui program științific amplu care a reunit lideri internaționali din medicină, cercetare și politici publice.

Evenimentul a adus la București personalități de prim rang din medicina internațională și românească, alături de profesori universitari, manageri de spitale, reprezentanți ai mediului academic și factori de decizie din domeniul sănătății. Temele abordate au vizat viitorul medicinei, de la prevenție și digitalizare, până la inteligența artificială și sustenabilitatea sistemelor de sănătate.

