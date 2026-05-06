Pioneer® sărbătorește un secol de inovație, susținând performanța fermierilor

Pioneer®, brandul de semințe al Corteva, marchează 100 de ani de inovație și leadership agricol global, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Global de Afaceri pentru Semințe al Corteva din Johnston, Iowa.

Fondată în urmă cu un secol de fostul vicepreședinte al SUA Henry A. Wallace, Pioneer® a fost prima companie care a produs porumb hibrid la scară largă – o inovație revoluționară care a contribuit la creșterea producțiilor medii de porumb din SUA cu aproape 600%, transformând agricultura americană și dezvoltarea fermelor. Această tradiție continuă și astăzi: Pioneer® este în prezent brandul numărul 1 în SUA, după cota de piață, la porumb și soia și deține recorduri mondiale de producție la porumb, soia și sorg neirigat.

„Agricultura este inima care bate a acestei țări și suntem extrem de mândri că, timp de un secol, am lucrat alături de fermieri pentru a o hrăni și a o susține”, a declarat Judd O’Connor, Vicepreședinte Executiv, Seed Business. „Inovația a fost mereu parte din povestea agriculturii – de la porumbul hibrid din 1926 până la noile tehnologii de grâu hibrid de astăzi – iar Pioneer, așa cum sugerează și numele, a fost întotdeauna în avangarda inovației. Iar cu instrumente precum editarea genetică la orizont, știm că, după un secol remarcabil, Pioneer este abia la început.”

