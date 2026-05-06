Prima pagină » Comunicate » Pioneer® sărbătorește un secol de inovație, susținând performanța fermierilor

Pioneer® sărbătorește un secol de inovație, susținând performanța fermierilor

Lider global în semințe de porumb, soia și sorg, Pioneer® celebrează sprijinul acordat fermierilor pentru obținerea unor producții record
Pioneer® sărbătorește un secol de inovație, susținând performanța fermierilor
Mediafax
06 mai 2026, 17:19, Comunicate

Pioneer®, brandul de semințe al Corteva, marchează 100 de ani de inovație și leadership agricol global, în cadrul unui eveniment organizat la Centrul Global de Afaceri pentru Semințe al Corteva din Johnston, Iowa.

Fondată în urmă cu un secol de fostul vicepreședinte al SUA Henry A. Wallace, Pioneer® a fost prima companie care a produs porumb hibrid la scară largă – o inovație revoluționară care a contribuit la creșterea producțiilor medii de porumb din SUA cu aproape 600%, transformând agricultura americană și dezvoltarea fermelor. Această tradiție continuă și astăzi: Pioneer® este în prezent brandul numărul 1 în SUA, după cota de piață, la porumb și soia și deține recorduri mondiale de producție la porumb, soia și sorg neirigat.

„Agricultura este inima care bate a acestei țări și suntem extrem de mândri că, timp de un secol, am lucrat alături de fermieri pentru a o hrăni și a o susține”, a declarat Judd O’Connor, Vicepreședinte Executiv, Seed Business. „Inovația a fost mereu parte din povestea agriculturii – de la porumbul hibrid din 1926 până la noile tehnologii de grâu hibrid de astăzi – iar Pioneer, așa cum sugerează și numele, a fost întotdeauna în avangarda inovației. Iar cu instrumente precum editarea genetică la orizont, știm că, după un secol remarcabil, Pioneer este abia la început.”

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor