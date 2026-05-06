Prima pagină » Comunicate » Beth și Rip din Yellowstone luptă pentru viitorul lor în noul trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton)

Beth și Rip din Yellowstone luptă pentru viitorul lor în noul trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton)

Noul serial de la producătorii universului Yellowstone, cu îndrăgiții Cole Hauser și Kelly Reilly în rolurile principale, va avea premiera în exclusivitate pe SkyShowtime din 22 mai
Beth și Rip din Yellowstone luptă pentru viitorul lor în noul trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton)
Mediafax
06 mai 2026, 17:39, Comunicate

SkyShowtime a dezvăluit astăzi un nou trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton), noul serial de la studiourile din spatele Yellowstone, care marchează revenirea neînfricatei Beth Dutton (Kelly Reilly) și a lui Rip Wheeler (Cole Hauser), de această dată în Texas. Alături de Hauser și Reilly, în noul serial original îi regăsim și pe nominalizații la Oscar® Ed Harris și Annette Bening. Primele două episoade vor fi disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 22 mai, iar restul apar săptămânal.

Primul sezon, format din nouă episoade, urmărește cuplul în încercarea de a-și construi un viitor împreună în statul Lone Star. Departe de trecutul Yellowstone, cei doi se confruntă cu noi realități dure și cu un ranch rival nemilos, gata să facă orice pentru a-și proteja imperiul. În sudul Texasului, legăturile de sânge sunt mai puternice, iertarea e trecătoare, iar prețul supraviețuirii poate fi chiar sufletul tău.

Alături de Cole Hauser și Kelly Reilly, Dutton Ranch (Ferma Dutton) îi are în distribuție și pe Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, precum și pe Ed Harris și Annette Bening.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor