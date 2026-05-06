Beth și Rip din Yellowstone luptă pentru viitorul lor în noul trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton)

SkyShowtime a dezvăluit astăzi un nou trailer pentru Dutton Ranch (Ferma Dutton), noul serial de la studiourile din spatele Yellowstone, care marchează revenirea neînfricatei Beth Dutton (Kelly Reilly) și a lui Rip Wheeler (Cole Hauser), de această dată în Texas. Alături de Hauser și Reilly, în noul serial original îi regăsim și pe nominalizații la Oscar® Ed Harris și Annette Bening. Primele două episoade vor fi disponibile pentru vizionare în exclusivitate pe SkyShowtime din 22 mai, iar restul apar săptămânal.

Primul sezon, format din nouă episoade, urmărește cuplul în încercarea de a-și construi un viitor împreună în statul Lone Star. Departe de trecutul Yellowstone, cei doi se confruntă cu noi realități dure și cu un ranch rival nemilos, gata să facă orice pentru a-și proteja imperiul. În sudul Texasului, legăturile de sânge sunt mai puternice, iertarea e trecătoare, iar prețul supraviețuirii poate fi chiar sufletul tău.

Alături de Cole Hauser și Kelly Reilly, Dutton Ranch (Ferma Dutton) îi are în distribuție și pe Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, precum și pe Ed Harris și Annette Bening.

