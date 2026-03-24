Dutton Ranch (Ferma Dutton), noul serial din universul Yellowstone, va avea premiera în România exclusiv pe SkyShowtime din 22 mai

Produs de Paramount Television Studios și 101 Studios, primul sezon, format din nouă episoade, urmărește cuplul în încercarea de a-și construi un viitor împreună în Texas. Departe de trecutul Yellowstone, aceștia se confruntă cu noi realități dure și cu un ranch rival nemilos, gata să facă orice pentru a-și proteja imperiul. În sudul Texasului, legăturile de sânge sunt mai puternice, iertarea e trecătoare, iar prețul supraviețuirii poate fi chiar sufletul tău.

Alături de Reilly și Hauser, noul serial dramatic original îi are în distribuție pe Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J.R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, precum și pe nominalizații la Oscar® Ed Harris și Annette Bening.

Creat de producătorul executiv și showrunner-ul Chad Feehan și bazat pe personajele create de producătorii executivi Taylor Sheridan și John Linson, Dutton Ranch (Ferma Dutton) îi are ca producători executivi și pe David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Cole Hauser, Kelly Reilly și Keith Cox. Pe lângă rolul de producător executiv, Voros a regizat mai multe episoade în acest sezon, inclusiv episoadele de debut și finalul sezonului. Greg Yaitanes, Jessica Lowrey și Phil Abraham au fost, de asemenea, regizori în acest sezon.

