Unior Tepid susține inițiativa privată: atelierele de depanare biciclete pot deveni mici afaceri tehnice solide în România

Bicicleta modernă nu mai este un produs simplu, care poate fi întreținut corect cu două chei universale și o șurubelniță. Bicicletele de oraș, cursierele, MTB-urile, gravel bike-urile și bicicletele electrice includ sisteme de transmisie precise, frâne pe disc, rulmenți integrați, casete, butuci, furci, cadre din aluminiu sau carbon și componente care trebuie reglate cu scule potrivite. Tocmai de aceea, un atelier profesionist, chiar și unul de mici dimensiuni, trebuie gândit de la început ca un spațiu tehnic ordonat, curat, sigur și capabil să ofere lucrări repetabile calitativ.

Unior Tepid le propune antreprenorilor români o abordare graduală: începerea activității cu o dotare minimă, dar corectă, care să permită operațiuni uzuale – reglaje, schimburi de lanț, casetă, pinioane, pedale, plăcuțe de frână, cabluri, camere, anvelope, spițe, verificări de cuplu și intervenții de bază asupra roților. Pe măsură ce atelierul crește, dotarea poate fi extinsă către lucrări specializate: service de butuci, monoblocuri, direcții, suspensii, centrat roți, rulmenți presați, e-bike și lucrări de precizie.

