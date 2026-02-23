Unior Tepid propune dotarea „la cheie” a unui service modern de biciclete, cu scule UNIOR Bike Tools și uneltar adiacent multibrand

Creșterea accelerată a segmentului de biciclete mountain bike, trail, enduro și e-bike (unde predomină cadrele cu suspensie completă) ridică standardul pentru un service modern: precizie la cuplu, scule specializate pentru transmisie și suspensie, organizare ergonomică și consumabile potrivite. Unior Tepid, lider în distribuția de scule de mână profesionale în România, anunță disponibilitatea unei soluții complete de dotare pentru un service nou de depanare și mentenanță biciclete, construită în jurul gamei UNIOR Bike Tools, completată de uneltar adiacent din soluția multibrand – inclusiv cu posibilitatea de finanțare prin credit furnizor, prin banca agreată.