Unior Tepid propune dotarea „la cheie” a unui service modern de biciclete, cu scule UNIOR Bike Tools și uneltar adiacent multibrand

UNIOR Bike Tools: scule dedicate pentru service
UNIOR a dezvoltat o categorie extinsă de scule dedicate bicicletelor, acoperind practic toate zonele critice ale intervențiilor rapide și ale reparațiilor avansate: scule pentru transmisie, butuci, rulmenți, frâne, cadru/furcă.
Într-un service nou, diferența o face repetabilitatea: aceeași lucrare, același rezultat, indiferent de mecanic. De aceea, pachetul propus pune accent pe:
- chei dinamometrice și accesorii (pentru montaj corect la carbon, prinderi de etrier, pipă, ghidon, brațe, axuri etc.), inclusiv intervale potrivite lucrărilor fine din ciclism;
- scule pentru casetă, lanț, pedale – pentru intervenții rapide, fără improvizații;
- scule pentru cadru și furcă, rulmenți și presări controlate, esențiale la bicicletele cu suspensie completă;
- scule pentru e-bike, acolo unde service-ul dorește să acopere și segmentul electric;
- truse și seturi modulare pentru standardizare și inventariere rapidă.
