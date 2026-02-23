Prima pagină » Comunicate » Unior Tepid propune dotarea „la cheie” a unui service modern de biciclete, cu scule UNIOR Bike Tools și uneltar adiacent multibrand

Unior Tepid propune dotarea „la cheie” a unui service modern de biciclete, cu scule UNIOR Bike Tools și uneltar adiacent multibrand

Creșterea accelerată a segmentului de biciclete mountain bike, trail, enduro și e-bike (unde predomină cadrele cu suspensie completă) ridică standardul pentru un service modern: precizie la cuplu, scule specializate pentru transmisie și suspensie, organizare ergonomică și consumabile potrivite. Unior Tepid, lider în distribuția de scule de mână profesionale în România, anunță disponibilitatea unei soluții complete de dotare pentru un service nou de depanare și mentenanță biciclete, construită în jurul gamei UNIOR Bike Tools, completată de uneltar adiacent din soluția multibrand – inclusiv cu posibilitatea de finanțare prin credit furnizor, prin banca agreată.
Unior Tepid propune dotarea „la cheie” a unui service modern de biciclete, cu scule UNIOR Bike Tools și uneltar adiacent multibrand
Mediafax
23 feb. 2026, 18:13, Comunicate

UNIOR Bike Tools: scule dedicate pentru service

UNIOR a dezvoltat o categorie extinsă de scule dedicate bicicletelor, acoperind practic toate zonele critice ale intervențiilor rapide și ale reparațiilor avansate: scule pentru transmisie, butuci, rulmenți, frâne, cadru/furcă.

Într-un service nou, diferența o face repetabilitatea: aceeași lucrare, același rezultat, indiferent de mecanic. De aceea, pachetul propus pune accent pe:

  • chei dinamometrice și accesorii (pentru montaj corect la carbon, prinderi de etrier, pipă, ghidon, brațe, axuri etc.), inclusiv intervale potrivite lucrărilor fine din ciclism;
  • scule pentru casetă, lanț, pedale – pentru intervenții rapide, fără improvizații;
  • scule pentru cadru și furcă, rulmenți și presări controlate, esențiale la bicicletele cu suspensie completă;
  • scule pentru e-bike, acolo unde service-ul dorește să acopere și segmentul electric;
  • truse și seturi modulare pentru standardizare și inventariere rapidă.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Digi RCS-RDS, anunț pentru toți abonații TV, internet sau telefonie mobilă din România. Cum pot fi plătite facturile
Gandul
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
Libertatea
Cumperi pâine feliată? După ce vei citi asta, nu o vei mai pune niciodată în coș
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor