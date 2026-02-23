Timișul, promovat cu succes la Belgrad!

O componentă centrală a prezenței noastre a fost consolidarea „Turismului de Proximitate” – o inițiativă comună Visit Timiș și HORETIM. Acest proiect este un răspuns adaptat la contextul economic actual, fiind fundamentat pe date concrete: conform recentelor studii realizate de Universitatea de Vest din Timișoara, turiștii sârbi se află pe primul loc în clasamentul traficului turistic din Timișoara și județul Timiș după turiștii români.

A doua zi a adus vizibilitate și dialog. Am acordat interviuri pentru Libertatea și Radio Voivodina, iar standul nostru a fost animat de întâlniri cu agenții de turism și conversații despre viitoare colaborări.

A treia zi am fost onorați de vizita la standul nostru a doamnei Silvia Davidoiu, ambasador al României la Belgrad și a reprezentanților orașelor din proximitatea graniței – Vršac, Pančevo, Zrenjanin și Kikinda, care și-au exprimat deschiderea pentru cooperare în vederea creșterii fluxului de turiști către județul Timiș.

Citeşte comunicatul integral AICI