Timișul, promovat cu succes la Belgrad!

Cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, echipa Visit Timiș, în parteneriat cu asociația HORETIM au încheiat patru zile intense și pline de energie la Târgul Internațional de Turism de la Belgrad, unde s-a promovat cu succes Timișul și, mai mult ca oricând, candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, un proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș. Prima zi a fost despre gust și savoare prin degustări din „Șpaisul bănățean la vreme de iarnă”, asociate cu vinurile locale timișene. Împreună cu HORETIM, am organizat un bufet cu produse locale care s-a bucurat de un real succes.
23 feb. 2026, 18:02, Comunicate

O componentă centrală a prezenței noastre a fost consolidarea „Turismului de Proximitate” – o inițiativă comună Visit Timiș și HORETIM. Acest proiect este un răspuns adaptat la contextul economic actual, fiind fundamentat pe date concrete: conform recentelor studii realizate de Universitatea de Vest din Timișoara, turiștii sârbi se află pe primul loc în clasamentul traficului turistic din Timișoara și județul Timiș după turiștii români.

A doua zi a adus vizibilitate și dialog. Am acordat interviuri pentru Libertatea și Radio Voivodina, iar standul nostru a fost animat de întâlniri cu agenții de turism și conversații despre viitoare colaborări.

A treia zi am fost onorați de vizita la standul nostru a doamnei Silvia Davidoiu, ambasador al României la Belgrad și a reprezentanților orașelor din proximitatea graniței – Vršac, Pančevo, Zrenjanin și Kikinda, care și-au exprimat deschiderea pentru cooperare în vederea creșterii fluxului de turiști către județul Timiș.

