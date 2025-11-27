Cele mai alese bucate din județul Timiș vor fi savurate la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad, Serbia, unde echipa Visit Timiș va reprezenta județul.

La standul Visit Timiș, pe lângă promovarea turistică a județului, accentul se va pune și pe candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș.
Momentul de referință al activității noastre va avea loc vineri, 28 noiembrie, când HORETIM, vocea industriei ospitalității timișene, va organiza o degustare specială cu vinuri de la Crama Aramic, mezeluri de la NORA Carmangerie și brânzeturi de la Curtea Culorilor.
