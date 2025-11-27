Cele mai alese bucate din județul Timiș vor fi savurate la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad, Serbia, unde echipa Visit Timiș va reprezenta județul.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 56-a ediție, se desfășoară de astăzi, 27 noiembrie, până sâmbătă, 29 noiembrie 2025, fiind unul dintre cele mai mari și importante târguri dedicate turismului și ospitalității din Europa de Sud-Est.