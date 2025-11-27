Prima pagină » Comunicate » Cele mai alese bucate din județul Timiș vor fi savurate la Târgul Internațional de Turism din Novi Sad, Serbia, unde echipa Visit Timiș va reprezenta județul.

Evenimentul, ajuns la cea de-a 56-a ediție, se desfășoară de astăzi, 27 noiembrie, până sâmbătă, 29 noiembrie 2025, fiind unul dintre cele mai mari și importante târguri dedicate turismului și ospitalității din Europa de Sud-Est.
27 nov. 2025, 17:03, Comunicate

La standul Visit Timiș, pe lângă promovarea turistică a județului, accentul se va pune și pe candidatura Banatului la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2028, proiect inițiat de Consiliul Județean Timiș.

Momentul de referință al activității noastre va avea loc vineri, 28 noiembrie, când HORETIM, vocea industriei ospitalității timișene, va organiza o degustare specială cu vinuri de la Crama Aramic, mezeluri de la NORA Carmangerie  și brânzeturi de la Curtea Culorilor.

