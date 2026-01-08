Activitatea 24REAL în 2025 – Reziliență într-un context volatil și fundația pentru tranzacții de anvergură

Un reper definitoriu al anului a fost depășirea bornei psihologice de 100 de tranzacții finalizate. Această performanță reflectă nu doar un volum ridicat de activitate, ci și abilitatea 24REAL de a gestiona mandate diverse, cu grade diferite de complexitate, într-un cadru de piață dificil.

Structura tranzacțiilor realizate în 2025 evidențiază orientarea strategică a companiei către segmentul non-rezidențial. Peste 80% din tranzacțiile intermediate au vizat spații de birouri și spații comerciale, în timp ce restul au fost realizate în zona rezidențială, preponderent apartamente de mici dimensiuni, cu lichiditate ridicată.

