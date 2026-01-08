Prima pagină » Comunicate » Activitatea 24REAL în 2025 – Reziliență într-un context volatil și fundația pentru tranzacții de anvergură

Activitatea 24REAL în 2025 – Reziliență într-un context volatil și fundația pentru tranzacții de anvergură

Anul 2025 a fost, pentru piața imobiliară din România, un an al instabilității și impredictibilității, marcat de prudență în deciziile investiționale, ajustări de strategie și presiuni economice multiple. În acest context complex, 24REAL a demonstrat capacitatea de a se adapta și de a performa, obținând rezultate care confirmă soliditatea modelului său de business și maturizarea echipei.
Activitatea 24REAL în 2025 – Reziliență într-un context volatil și fundația pentru tranzacții de anvergură
Mediafax
08 ian. 2026, 13:35, Comunicate

Un reper definitoriu al anului a fost depășirea bornei psihologice de 100 de tranzacții finalizate. Această performanță reflectă nu doar un volum ridicat de activitate, ci și abilitatea 24REAL de a gestiona mandate diverse, cu grade diferite de complexitate, într-un cadru de piață dificil.

Structura tranzacțiilor realizate în 2025 evidențiază orientarea strategică a companiei către segmentul non-rezidențial. Peste 80% din tranzacțiile intermediate au vizat spații de birouri și spații comerciale, în timp ce restul au fost realizate în zona rezidențială, preponderent apartamente de mici dimensiuni, cu lichiditate ridicată.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
Marea bătălie pentru CONTROLUL Justiției: Ministrul Justiției a declanșat procedura de numire a șefilor marilor parchete
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor