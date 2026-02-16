Vor continua să crească prețurile apartamentelor în timp ce vânzările acestora scad? Ce spune un CEO cu 20 de ani de experiență în imobiliare

„Sunt scăderi în ceea ce priveşte numărul de tranzacţii. În ianuarie 2026, conform ANCPI, vs. aceeaşi perioadă a anului trecut este o scădere de peste 20% a numărului de tranzacţii. Totuşi, preţul încă nu scade. Proprietarii cer în continuare preţuri în creştere. Media de preţ în Bucureşti este acum de 2.250 de euro/mp per total (blo­curi noi şi vechi) vs. circa 2.000 de euro/mp anul trecut. Preţul de tranzacţionare este în creştere, în schimb, numărul de tranzacţii este în scădere. În 2026, cred că cel puţin în prima jumătate a anului, această tendinţă se va menţine“, a declarat CEO-ul RealKom Imobiliare ka emisiunea ZF Live.

Cererea rămâne activă, dar oferta nouă este mai mică

Unul dintre motivele principale pentru care prețurile continuă să urce este dezechilibrul dintre cerere și numărul locuințelor noi livrate pe piață.

„Blocurile noi livrate în T4 2025 au fost cu aproximativ 10–11% mai puține decât în T4 2024. Automat, când ai mai puține unități și cerere existentă, prețul crește”, afirmă Stanciu.

Interesul cumpărătorilor nu a dispărut, iar finanțarea achizițiilor rămâne împărțită aproape egal între credite bancare și bani proprii. În același timp, valoarea medie a creditelor contractate a crescut ușor.

„Achizițiile sunt cam 50% cu credit și 50% din surse proprii. Bani sunt în piață.”(..) „Suma medie per credit a crescut de la aproximativ 415.000 lei în 2024 la 424.000 lei în 2025. Media creditelor este între 80.000 și 100.000 euro.”

Totodată, evoluția pieței din 2025 a fost influențată și de contextul politic și fiscal, care a determinat perioade de prudență în rândul cumpărătorilor.

„În mai, după primul tur al alegerilor, piața a încetinit. Mulți au spus că mai așteaptă să vadă ce se întâmplă. A fost un mic blocaj în mai și început de iunie.”

Mai puține vânzări, dar prețuri în urcare

Potrivit lui Cristi Stanciu, evoluția actuală nu este o surpriză și ar putea continua cel puțin în prima parte a anului.

„Spuneam că văd piața cu mai puține tranzacții, dar cu prețuri mai mari. Exact asta se întâmplă acum. Prețul de tranzacționare este în creștere, în schimb numărul de tranzacții este în scădere”, a afirmat acesta.

Mai mult, comparativ cu perioada dinaintea crizei financiare din 2008, situația actuală este diferită, în special din perspectiva puterii de cumpărare și a modului de creditare.

„În 2008 un metru pătrat însemna cam 5,5 salarii, acum aproximativ 1,5 salarii. Puterea de cumpărare a crescut substanțial.”

În lipsa unor factori economici majori care să schimbe direcția pieței, trendul actual ar putea continua. Prețurile, cel puțin în prima jumătate a anului, vor continua să crească, conchide Stanciu.