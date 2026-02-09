Țara în care au explodat imobiliarele / Un metru pătrat a ajuns să coste și 117.000 de euro

Piața imobiliară din Moscova a atins un nou prag istoric, după ce prețul maxim pe metru pătrat pentru clădirile noi a ajuns la 10,6 milioane de ruble (117.000 de euro) în ianuarie 2026, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanță imobiliară Metrium și citat de Interfax.

Este cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată în capitala Rusiei, care nu a fost niciodată foarte ieftină.

25% – creșterea prețurilor

Potrivit analizei, recordul a fost stabilit de un penthouse dintr-un proiect rezidențial de lux, destinat segmentului cu buget foarte ridicat.

„În ianuarie 2026, prețul unui penthouse dintr-unul dintre proiectele cu buget ridicat a fost stabilit la 10,6 milioane de ruble pe metru pătrat – cel mai mare preț din istoria pieței”, au precizat reprezentanții Metrium.

Datele arată o creștere accelerată în doar un an.

În ianuarie 2025, prețul maxim pe metru pătrat pentru clădirile noi din Moscova era de 8,5 milioane de ruble. Majorarea până la nivelul actual reprezintă un avans de aproximativ 25%.

Și locuințele mai ieftine sunt scumpe

Nu doar segmentul de lux a înregistrat scumpiri fără precedent.

În noile dezvoltări imobiliare destinate pieței de larg consum, cel mai scump metru pătrat vândut în ianuarie 2026 a ajuns la 1,12 milioane de ruble.

Comparativ, în aceeași lună a anului trecut, prețul maxim din acest segment era de 733.000 de ruble pe metru pătrat, ceea ce înseamnă o creștere de 53%.

Evoluția sugerează o polarizare tot mai accentuată a pieței, cu prețuri record în proiectele noi, în special în marile centre urbane, în timp ce alte zone încep să resimtă o stagnare sau chiar corecții.

La Moscova se cere numai premium

În ansamblu, piața clădirilor noi din Rusia dă semne de temperare.

Potrivit datelor Metrium, în orașele unde prețurile au scăzut, diminuarea medie a fost de 5–6%. Această evoluție contrastează cu dinamica din Moscova, unde cererea pentru proiectele premium continuă să susțină scumpirile.

La nivel național, prețul clădirilor noi achiziționate prin credite ipotecare a crescut cu 6,8% în perioada ianuarie–decembrie 2025, un ritm mai moderat comparativ cu anii anteriori.

E Moscova vs. restul Rusiei

Specialiștii arată că diferențele dintre Moscova și restul țării se adâncesc, atât în ceea ce privește nivelul prețurilor, cât și dinamica cererii.

În timp ce capitala rusă continuă să stabilească recorduri, multe orașe se confruntă cu o ajustare a pieței, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și al condițiilor mai stricte de finanțare.

În acest context, Moscova rămâne un pol al investițiilor imobiliare de lux, dar și un simbol al dezechilibrelor tot mai vizibile de pe piața rezidențială din Rusia.