Ministerul rus de Externe a anunțat joi expulzarea unui diplomat german, ca răspuns la o măsură similară luată de Berlin, care pe 22 ianuarie a anunțat expulzarea unui diplomat rus pentru spionaj.
Moscova expulzează un diplomat german, în urma unei măsuri similare luate de Berlin
Laurențiu Marinov
05 feb. 2026, 13:30, Știri externe

„O notă care declară un agent diplomatic al ambasadei Germaniei la Moscova persona non grata  a fost înmânată șefului misiunii diplomatice germane, ca răspuns simetric la decizia guvernului german”, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, adăugând că Berlinul poartă „întreaga responsabilitate pentru noua escaladare a relațiilor bilaterale”.

Pe 22 ianuarie, Ministerul german de Externe a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul rus, Serghei Nechaev, pentru a-l informa despre expulzarea unui diplomat acuzat de „spionaj în numele Rusiei”.

Ambasada rusă informase Ministerul german de Externe că „acțiunile neprietenoase ale Berlinului nu vor rămâne fără răspuns”. Joi, Ministerul rus de Externe a calificat din nou acuzațiile de spionaj împotriva diplomatului său drept „nefondate”, considerându-le „fabricate într-un spirit de «vânătoare de spioni» de către guvernul german” .

