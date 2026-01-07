Berlinul repornește alimentarea cu energie după o pană istorică provocată de un atac

Autoritățile din Berlin vor relua alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de locuințe miercuri, după o pană majoră cauzată de un atac incendiar asupra unei centrale electrice.

Incidentul, pus pe seama unor activiști de extremă stânga, a dus la cea mai lungă întrerupere de curent din capitala Germaniei de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

„Vom readuce treptat rețeaua electrică în zonele afectate începând cu ora 11:00 (10:00 GMT) astăzi”, a transmis primarul Berlinului, Kai Wegner, într-un comunicat oficial.

Un incendiu produs sâmbătă dimineața a distrus o conductă de cablu amplasată peste un canal.

Acest fapt a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.000 de firme din sud-vestul orașului, într-un interval cu temperaturi foarte scăzute pentru oraș.

Responsabilitatea pentru atac a fost asumată de gruparea de extremă stânga, Vulcan.

Aceeași organizație a susținut anul trecut că a vizat un stâlp de alimentare din apropierea fabricii Tesla din zona Berlinului.