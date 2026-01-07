Prima pagină » Social » Berlinul repornește alimentarea cu energie după o pană istorică provocată de un atac

Berlinul repornește alimentarea cu energie după o pană istorică provocată de un atac

Un atac incendiar asupra unei centrale electrice a lăsat zeci de mii de locuințe din Berlin fără curent. Autoritățile au anunțat reluarea treptată a alimentării cu energie.
Berlinul repornește alimentarea cu energie după o pană istorică provocată de un atac
Nițu Maria
07 ian. 2026, 11:51, Social

Autoritățile din Berlin vor relua alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de locuințe miercuri, după o pană majoră cauzată de un atac incendiar asupra unei centrale electrice.

Incidentul, pus pe seama unor activiști de extremă stânga, a dus la cea mai lungă întrerupere de curent din capitala Germaniei de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, scrie Reuters.

„Vom readuce treptat rețeaua electrică în zonele afectate începând cu ora 11:00 (10:00 GMT) astăzi”, a transmis primarul Berlinului, Kai Wegner, într-un comunicat oficial.

Un incendiu produs sâmbătă dimineața a distrus o conductă de cablu amplasată peste un canal.

Acest fapt a lăsat fără electricitate aproximativ 45.000 de gospodării și peste 2.000 de firme din sud-vestul orașului, într-un interval cu temperaturi foarte scăzute pentru oraș.

Responsabilitatea pentru atac a fost asumată de gruparea de extremă stânga, Vulcan.

Aceeași organizație a susținut anul trecut că a vizat un stâlp de alimentare din apropierea fabricii Tesla din zona Berlinului.

Autoritățile au cerut sprijinul armatei germane pentru ajutorarea locuitorilor afectați. Pana de curent a dus la probleme cu rețelele de telefonie mobilă, sistemele de încălzire și transportul feroviar.

Mai mult, durata destul de mare a întreruperii de electricitate a stârnit reacții politice puternice.

Mai mulți lideri au cerut fonduri suplimentare pentru securizarea infrastructurii orașului, mai ales în contextul avertismentelor lansate de serviciile de informații interne privind pericolul grupărilor radicale de stânga.

Recomandarea video

POLITICO: Trump poate obține Groenlanda în 4 pași simpli
G4Media
CTP: „Românii sunt revoltați din pricina măririi impozitelor pe locuințe. O să încalc o teoremă enunțată de președintele Dan...”
Gandul
Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă
Cancan
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport
Ce lipsește din CV-ul oficial al unui ministru PSD. Cum a ajuns Ciprian Șerban, șeful de la Transporturi, să dea mită pentru o firmă la care nu era nici acționar, nici angajat
Libertatea
Ce pensie ar trebui să ai, pentru a duce un trai lipsit de griji în 2026, în funcție de orașul în care locuiești
CSID
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor