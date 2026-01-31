Kievul e în șoc după ce o pană masivă de curent a pus la pământ toată infrastructura

Ministrul Energiei, Denys Șmihal, a anunțat „o întrerupere în cascadă” a rețelei electrice a Ucrainei în dimineața zilei de 31 ianuarie, în urma întreruperilor liniilor de transport dintre România și Republica Moldova, precum și dintre vestul și centrul Ucrainei, relatează kyivindependent.com.

Shmihal a declarat că centralele nucleare funcționează la capacitate redusă în urma întreruperii curentului.

Fără curent, fără apă, fără încălzire

O defecțiune sistemică a sistemului energetic a dus la pene de curent pe scară largă în Kiev, însă motivele sunt neclare deocamdată, au declarat surse dintr-o companie energetică și din Cabinetul de Miniștri pentru publicația media ucraineană Ekonomichna Pravda.

DTEK, cea mai importantă companie privată de energie, a anunțat și ea întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică în Kiev și zonele limitrofe.

Pana de energie îi afectează și pe locuitorii Capitalei ucrainene, care au rămas și fără încălzire, și fără apă.

„Toată lumea este în stare de șoc”

Pana de curent afectează și transportul.

Metroul este suspendat, anunță administrația militară a Capitalei ucrainene.

O profesoară de dans surprinsă în metroul oprit între stații din cauza penei de curent a povestit pentru publicația citată:

„Am stat în subteran cu alți pasageri timp de aproximativ două ore înainte de a fi salvați. Nu a existat nicio panică. Totul a fost destul de organizat. Am fost scoși afară și nimeni nu s-a pierdut”, a declarat Maliuha pentru Kyiv Independent.

„Dar toată lumea este în stare de șoc, desigur. Acum aproape că nu există rețea de telefonie mobilă. Mă gândesc cum să ajung acasă”.

Zelenski anunță că au fost luate măsuri pentru remediere urgentă

Compania de utilități Kyivvodokanal a anunțat, de asemenea, întreruperea alimentării cu apă și a asigurat populația că lucrează intens pentru remedierea situației.

„Specialiștii în energie Ukrenergo (operatorul de rețea de stat al Ucrainei) lucrează pentru a restabili alimentarea cu energie electrică”, a declarat Shmyhal, adăugând că energia electrică va fi restabilită în următoarele câteva ore.

DTEK a raportat, de asemenea, pene de curent de urgență în sudul regiunii Odesa și în centrul-estul regiunii Dnipropetrovsk .

Președintele Volodimir Zelenski a explicat că au fost luate „toate măsurile necesare” pentru a restabili rețeaua electrică a Ucrainei și a stabiliza situația în viitorul apropiat.

Ministerul Energiei din Republica Moldova a intervenit pe Facebook, anunțând că tensiunea pe linia de 400 kV Isaccea–Vulcănești–MGRES a scăzut în jurul orei 11:00, ora locală, perturbând sistemul electric al țării.

Oleksandr Kharchenko: accidentul tehnic „a început între Moldova și România”

Ministerul a declarat că scăderea de curent a fost cauzată de „probleme serioase” ale sistemului energetic ucrainean, adăugând că operatorul sistemului de transport de stat din Republica Moldova, Moldelectrica, a restabilit deja alimentarea cu energie electrică în unele locații.

Oleksandr Kharchenko, directorul general al Centrului de Cercetare a Industriei Energetice, a declarat pentru publicația citată că accidentul tehnic „a început între Moldova și România”.

„Dar, desigur, deteriorarea sistemului energetic al Ucrainei complică situația. Acum a fost rezolvată”, a spus Harcenko.

„Toți cei de la Ukrenergo și din companiile de distribuție lucrează pentru a restabili alimentarea completă cu energie electrică [atât cât există] disponibilă consumatorilor după aceste atacuri teroriste ale Rusiei.”

Frontiera dintre Ucraina și Moldova este închisă temporar

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a raportat pene de curent în cea mai mare parte a capitalei în jurul orei 11:00, ora locală, adăugând că troleibuzele nu circulă în „multe zone”.

Un locuitor a declarat că electricitatea a fost întreruptă la Chișinău în jurul orei 7:00, ora locală.

Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei a anunțat în jurul orei 13:00, ora locală, că frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova este închisă temporar pentru vehicule și mărfuri din cauza a ceea ce a descris ca o „defectiune a bazelor de date centrale” din partea autorităților vamale moldovenești.

Nu a specificat când se va redeschide frontiera.