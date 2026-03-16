Cuba, afectată de o pană totală de curent din cauza blocadei americane privind combustibilul

Întreruperile au rezultat dintr-o „închidere completă a rețelei naționale de electricitate”, a declarat Uniunea Nacional Electrica de Cuba (UNE) într-un comunicat, adăugând că au început lucrările pentru restabilirea fluxului de energie electrică.

Sistemul de generare a energiei electrice din Cuba, deja învechit, este în ruine, iar pene zilnice de curent de până la 20 de ore sunt norma în anumite părți ale insulei, care nu dispune de combustibilul necesar pentru a genera energie.

Economia insulei, afectată de înlăturarea lui Maduro

Însă, de la înlăturarea de către SUA a principalului aliat al Cubei, Nicolas Maduro din Venezuela, pe 3 ianuarie, economia insulei a fost afectată și mai mult, deoarece președintele Donald Trump menține o blocadă de facto asupra petrolului.

Nicio cantitate de petrol nu a mai fost importată pe insulă din 9 ianuarie, ceea ce a afectat sectorul energetic și a forțat companiile aeriene să reducă zborurile către insulă, o lovitură pentru importantul sector turistic.

Criza din țara cu o populație de 9,6 milioane de locuitori vine în contextul în care Trump nu și-a ascuns dorința de a vedea o schimbare de regim la Havana.

La începutul lunii martie, o pană de curent a lovit două treimi din țară, în principal în centru și vest, timp de peste o zi, în urma unei defecțiuni la centrala electrică Antonio Guiteras, cea mai mare de pe insulă.

Țara sub presiune

Penele de curent, precum și penuria regulată de alimente, medicamente și alte produse de bază, stârnesc frustrări, manifestanții vandalizând un sediu provincial al Partidului Comunist Cubanez weekendul trecut.

A făcut parte dintr-o nouă tendință de proteste în care oamenii lovesc oale și tigăi noaptea, strigând uneori „Libertad” sau libertate.

Președintele Miguel Diaz-Canel a recunoscut într-o postare pe X „nemulțumirea pe care o simte poporul nostru din cauza penelor prelungite de curent” de după întreruperea curentului de la începutul lunii martie.

„Ceea ce nu va fi niciodată de înțeles, justificat sau admis este violența”, a spus el.

Guvernul a raționalizat vânzările de benzină și unele servicii spitalicești din cauza lipsei de combustibil, iar Diaz-Canel a recunoscut săptămâna trecută că guvernul său a purtat discuții cu Statele Unite.

Ce spune Trump

Trump a susținut că blocada combustibilului este un răspuns la o „amenințare extraordinară” reprezentată de Cuba pentru Statele Unite.

Trump a declarat duminică că Cuba „vrea să încheie o «înțelegere», care ar putea veni rapid după ce administrația sa va termina războiul împotriva Iranului”.

„Cred că în curând fie vom face o înțelegere, fie vom face ce trebuie să facem”, a declarat Trump reporterilor de la bordul Air Force One.