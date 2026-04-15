Rusia se angajează să furnizeze în continuare petrol Cubei

Rusia va continua să ajute Cuba, care se confruntă cu o criză de combustibil, cu livrări esențiale de petrol, a declarat miercuri ministrul de externe Serghei Lavrov, la două săptămâni după ce Moscova a trimis un petrolier cu aproximativ 700.000 de barili de țiței către insula din Caraibe.
Alexandra-Valentina Dumitru
15 apr. 2026, 11:08, Știri externe

Washingtonul a oprit exporturile de petrol către Cuba din partea principalului său aliat, Venezuela, după capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro pe 3 ianuarie, potrivit Reuters.

A fost provocată o penurie acută de combustibil pe insula guvernată de comuniști, cu o populație de aproape 11 milioane de oameni.

Donald Trump a amenințat cu tarife punitive țările care trimit țiței către Cuba, în încercarea de a exercita presiune asupra guvernului.

Ulterior, SUA au permis livrarea de petrol rusesc către Cuba, prima din acest an efectuată de Moscova, din motive umanitare. Un alt furnizor important, Mexicul, și-a oprit livrările.

Lavrov, aflat într-o vizită în China, a declarat că Rusia va oferi ajutor umanitar Cubei, aliatul său de lungă durată.

„Am trimis primul petrolier cu 100.000 de tone (700.000 de barili) de petrol pentru Cuba. Desigur, acest lucru va dura probabil câteva luni – nu sunt specialist”, a declarat el la sfârșitul vizitei de două zile.

„Dar nu am nicio îndoială că vom continua să oferim o astfel de asistență și că (China) va continua, desigur, să participe și ea la această cooperare”, a adăugat Lavrov, fără a face referire la problema permisiunii sau nu a SUA pentru livrările viitoare.

Cuba produce mai puțin de o treime din petrolul de care are nevoie.

Deși a aprobat recentă livrare rusă, administrația Trump a declarat că va analiza viitoarele transporturi de petrol către Cuba „de la caz la caz”.

Lavrov a spus că speră ca SUA să nu se întoarcă la vremurile „războaielor coloniale”.

Recomandarea video

PSD stabilește duminică întrebarea pentru referendumul intern de luni: Îl mai susține partidul pe Ilie Bolojan ca premier sau nu
G4Media
Hackeri ruși au compromis zeci de emailuri ale Armatei Române. Eroarea care i-a dat de gol
Gandul
Le plângeai de milă? Câți lei câștigă într-o singură lună acest livrator Glovo pakistanez, din Constanța. Ce sumă trimite acasă
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
Glenn Corn, fost oficial CIA, despre puterea reală a lui Putin la nivel global: „Nu mai are capacitatea să-și apere aliații”
Libertatea
Cât timp se salută credincioșii cu „Hristos a Înviat”? Ce semnificație au, de fapt, aceste cuvinte
CSID
Chinezi au prezentat sistemul hibrid cu inteligență artificială care va bate Toyota
Promotor