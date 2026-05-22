SUA sunt „gata” să joace un rol în războiul dintre Rusia și Ucraina, spune Rubio

Într-o declarație dată reporterilor în marja summitului miniștrilor de externe ai NATO din Suedia, Rubio a spus că SUA s-au implicat direct în eforturile diplomatice, deoarece atât Moscova, cât și Kievul considerau Washingtonul „singurul” intermediar.

„Ne-am implicat, bine? Pentru că ni s-a spus că suntem singurii care pot face asta. Eram singurii cu care rușii și ucrainenii ar fi putut vorbi. Așa că ne-am implicat. Din păcate, nu au fost fructuoase. … Suntem pregătiți să continuăm să jucăm acest rol”, a spus Rubio.

Administrația Trump deschisă pentru rolul de mediere

El a subliniat că, deși negocierile au stagnat, administrația Trump rămâne deschisă să reia un rol de mediere dacă apare o oportunitate pentru un progres semnificativ.

„Nu există astfel de discuții în acest moment, dar sperăm că acest lucru se va schimba, deoarece războiul respectiv se poate încheia doar cu o soluționare negociată”, a spus el.

Nici Rusia, nici Ucraina nu vor obține victoria

Secretarul a susținut că nici Rusia, nici Ucraina nu vor obține o victorie militară decisivă conform definițiilor convenționale ale războiului, ceea ce face ca diplomația să fie singura cale realistă către încheierea conflictului.

„Nu se va încheia cu o victorie militară a uneia sau a alteia părți, cel puțin din punctul de vedere tradițional al modului în care sunt definite victoriile militare”, a spus Rubio. „Așadar, va trebui să conducă, iar dacă putem juca un rol în realizarea acestui lucru, președintele (Donald Trump) este foarte interesat să o facă”, spune Rubio, potrivit Anadolu.

De asemenea, el a asigurat că sprijinul SUA pentru Ucraina rămâne intact.

Rubio: Suntem pregătiți să jucăm orice rol constructiv putem juca

În același timp, Rubio a semnalat frustrarea față de eforturile diplomatice anterioare care nu au reușit să producă rezultate tangibile, spunând că administrația va evita participarea la negocieri care se ridică la puțin mai mult decât întâlniri simbolice.

„Nu s-au făcut multe progrese, dar poate dinamica se va schimba”, a spus Rubio. „Suntem pregătiți să jucăm orice rol constructiv putem juca”.

„Suntem mai mult decât fericiți să facem acest lucru dacă se va ivi oportunitatea de a avea discuții constructive și productive”, a adăugat el. „De asemenea, nu suntem interesați să ne implicăm într-un ciclu nesfârșit de întâlniri care nu duc la nimic”.