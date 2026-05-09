Marco Rubio susține că negocierile de pace Rusia-Ucraina sunt blocate: Nu dorim să ne pierdem timpul

Marco Rubio susține că negocierile de pace Rusia-Ucraina s-au blocat, potrivit Live Ukraine. El a declarat că Washingtonul a încercat să intermedieze procesul de pace, însă demersurile „nu au produs rezultate semnificative din diverse motive”.

„Nu dorim să ne pierdem timpul și energia cu eforturi care nu duc la progrese. Dar, dacă vedem o oportunitate de a ajuta părțile să se apropie de pace, suntem pregătiți să o facem”, a spus secretarul de Stat al SUA.

La începutul lunii martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că discuțiile trilaterale dintre Ucraina, SUA și Rusia au încetat din cauza escaladării situației din Orientul Mijlociu.