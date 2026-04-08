Rusia salută armistițiul cu Iranul și vede o șansă pentru reluarea negocierilor privind Ucraina

Kremlinul a reacționat pozitiv după acordul de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, anunțând că această pauză din Orientul Mijlociu poate crea un context favorabil pentru alte negocieri internaționale, inclusiv pentru conflictul din Ucraina, scrie Reuters.

Autoritățile din Rusia au transmis că decizia de a opri escaladarea militară reprezintă un pas important. „Am primit vestea unui armistițiu cu satisfacție. Salutăm decizia de a nu continua pe calea escaladării armate.”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialii de la Moscova cred că această evoluție ar putea permite Statelor Unite să își reorienteze atenția către discuțiile de pace legate de Ucraina.

„Sperăm că, în viitorul previzibil, (SUA) vor avea mai mult timp și mai multe oportunități de a se întâlni într-un format trilateral”, a spus Peskov, referindu-se la negocierile dintre Rusia, Ucraina și SUA.

În trecut, Rusia a susținut că dialogul pe tema Ucrainei a stagnat după izbucnirea conflictului din Iran. Discuțiile de pace au început anul trecut la Istanbul, iar ulterior au continuat în format trilateral, cu întâlniri organizate la Abu Dhabi și Geneva.

Cu toate acestea, negocierile nu au produs rezultate concrete până acum. Principalul obstacol rămâne disputa teritorială. Rusia cere Ucrainei să renunțe la restul regiunii Donbas, în timp ce autoritățile de la Kiev resping această condiție și refuză să cedeze zonele pe care armata rusă nu le-a ocupat în anii de conflict.

Armistițiul dintre SUA și Iran oferă o posibilă fereastră diplomatică, însă diferențele majore dintre părți continuă să blocheze un acord de pace în Ucraina.