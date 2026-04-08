Ce conține planul Iranului în 10 puncte pentru încheierea războiului cu SUA

Potrivit declarației oficiale a Consiliului Suprem de Securitate Națională de la Teheran, prezentată la acceptarea armistițiului mediat de Pakistan, planul prevede „controlul continuu al Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, acceptarea îmbogățirii uraniului și ridicarea tuturor sancțiunilor primare și secundare”.

Printre alte cerințe importante se numără retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu și încetarea atacurilor asupra Iranului și aliaților săi.

De asemenea, acesta mai cuprinde deblocarea activelor iraniene înghețate. Dar, și adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU care să confere caracter obligatoriu acordului.

Autoritățile iraniene susțin că adoptarea unei astfel de rezoluții „ar constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru națiunea iraniană” și ar face ca înțelegerea să fie obligatorie în dreptul internațional.

Un punct esențial al planului îl reprezintă extinderea controlului Iranului asupra Strâmtorii Ormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial și care a fost, în mare parte, blocată de la începutul conflictului.

Propunerea vine după avertismente dure lansate de președintele SUA, Donald Trump, care amenințase anterior că „o întreagă civilizație va muri” dacă nu se ajunge la un acord.

Donald Trump a anunțat, miercuri, într-o postare pe rețeaua sa de socializare, că acceptă suspendarea pentru două săptămâni a bombardamentelor asupra Iranului, după discuții cu premierul pakistanez Shehbaz Sharif și cu șeful armatei pakistaneze, Asim Munir.

În mesaj, Trump afirmă că pauza ar urma să fie o „încetare a focului de ambele părți”, condiționată de redeschiderea „completă, imediată și sigură” a Strâmtorii Ormuz și de continuarea negocierilor.

Liderul american a declarat că planul transmis de Iran reprezintă „o bază viabilă pentru negocieri”.