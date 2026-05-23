Metoda ingenioasă a unor traficanți de droguri: au ascuns canabisul în mobilă

Membrii unei rețele de trafic de droguri au găsit o metodă ingenioasă de a transporta canabisul între California și Paris, relatează Le Figaro.

Cinci persoane „au fost puse oficial sub acuzare”

În zilele de 18 și 19 mai, Jandarmeria Națională a Franței a declarat că „șase persoane au fost reținute și cinci au fost puse sub acuzare oficial, dintre care patru au fost reținute preventiv, iar una plasată sub supraveghere judiciară”. Ancheta autorităților franceze avea drept scop destructurarea unei rețele de import de canabis, ce opera din California.

Un bărbat în vârstă de 32 de ani este suspectat că „ar fi jucat un rol activ în organizarea traficului”. El ar fi fost asociat cu un compatriot în vârstă de 28 de ani, care locuiește pe Coasta de Vest a Americii. De asemenea, ar fi avut legături și cu mai mulți complici care operau la „diferite niveluri ale lanțului de aprovizionare”, arată sursa.

Ce au confiscat autoritățile

În urma perchezițiilor, au fost confiscate 10 mii de euro în numerar și bunuri de lux. Acestea erau în neconcordanță cu veniturile declarate ale persoanelor, potrivit jandarmeriei.

Pentru a transporta canabisul, anchetatorii au descoperit că acesta era ascuns în „pachete de mobilă demontabilă, echipamente de fitness sau chiar aparate de jocuri arcade”.

Canabisul, inclus într-un transport comercial

Livrată printr-un transport comercial din California, marfa era destinată „companiilor din regiunea pariziană care nu aveau cunoștință despre aceste transporturi”.

La sosire, „un complice al rețelei aștepta coletul pe trotuarul companiei receptoare și a procedat la primirea acestuia”. Ulterior, marfa avea să fie ambalată și revândută în punctele de trafic de droguri, mai precizează sursa.

Din iunie 2025 până în prezent, anchetatorii francezi au urmărit „douăzeci și una de transporturi către Franța”. De asemenea, ei au urmărit și alte transporturi către țările vecine.