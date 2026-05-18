Atac armat la o moschee din San Diego, în SUA: trei morți, suspecții găsiți decedați

Trei bărbați au fost uciși luni în urma unui atac armat la Centrul Islamic din San Diego (SUA), iar cei doi presupuși autori, ambii adolescenți, au fost găsiți morți la scurt timp după incident, într-o mașină aflată la câteva străzi distanță de moschee, au anunțat autoritățile americane.
sursă foto: captură video
Petre Apostol
19 mai 2026, 01:57
Potrivit poliției din San Diego, atacul a avut loc la cea mai mare moschee din comitat, un centru religios care găzduiește și o școală islamică unde copiii studiază limba arabă, Coranul și religia islamică. Printre victime se află și un agent de securitate al moscheii, despre care anchetatorii cred că a intervenit rapid și a prevenit o tragedie și mai gravă, notează Associated Press.

Șeful poliției din San Diego, Scott Wahl, a declarat că atacatorii au deschis focul asupra mai multor persoane înainte de a fugi câteva străzi distanță de moschee, unde au fost ulterior găsiți morți într-un vehicul. Autoritățile cred că aceștia s-au împușcat mortal.

Ancheta este în desfășurare, iar poliția tratează cazul ca pe o posibilă crimă de ură, urmând ca motivația exactă să fie stabilită în zilele următoare.

Reprezentanții moscheii au condamnat ferm incidentul, numindu-l „extrem de revoltător” și subliniind că toate lăcașurile de cult ar trebui să fie protejate. În momentul atacului, centrul găzduia și activități educaționale, iar anterior în cursul zilei avusese loc o vizită interconfesională a unor persoane non-musulmane.

Autoritățile au confirmat că toți copiii și personalul din interiorul școlii sunt în siguranță.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, și autoritățile statale au transmis mesaje de sprijin pentru comunitatea afectată și pentru echipele de intervenție.

Organizații pentru drepturile civile au condamnat atacul și au cerut protejarea mai puternică a lăcașurilor de cult, subliniind impactul profund asupra comunității musulmane locale.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului și posibilele legături ale suspecților cu ideologii extremiste.

