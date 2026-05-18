Un incendiu de vegetație se răspândește rapid în California. Au fost emise ordine de evacuare

Cel puțin o casă a fost avariată și au fost emise ordine de evacuare, în urma unui incendiu de vegetație ce se răspândește rapid, în sudul Californiei.
Sursa: Hepta
Ioana Târziu
18 mai 2026, 22:49, Știri externe
Luni dimineața, a izbucnit un incendiu de vegetație în sudul Californiei, care se extinde rapid și a avariat cel puțin o casă, fiind emide ordine de evacuare, potrivit AP.

Incendiul a fost raportat la ora 10:00 ora locală, în Simi Valley, un oraș din comitatul Ventura, situat la aproximativ 48 de kilometri nord-vest de Los Angeles.

Cu puțin timp înainte de prânz, incendiul se răspândise peste 73 de hectare, potrivit lui Scott Dettorre, purtător de cuvânt al Departamentului de din comitatul Ventura, mai arată sursa.

Imaginile aeriene, de la posturile de televiziune locale, au arătat cel puțin o casă în flăcări, însă pompierii nu au oferit un număr exact al caselor avariate. Mai multe elicoptere au putut fi văzute lansând apă peste incendiu. Pompierii încearcă să împiedice ajungerea incendiului în cartierele suburbane din Thousand Oaks.

Ordinele de evacuare vizează anumiți oameni din zona sudică a orașului, care are o populație de peste 125.000 de locuitori.

