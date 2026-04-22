O cameră de bord a înregistrat momentul în care un avion lovește firele electrice și se prăbușește în parcarea unui magazin

Un avion de mici dimensiuni a provocat un accident spectaculos în Pacoima, California, potrivit NBC Los Angeles. Acesta s-a produs luni și a fost înregistrat de camera de bord a unei mașini aflate în trafic.
Avionul Cessna 172 a zburat aproape de sol și a lovit cablurile electrice de pe stâlpi. Aparatul de zbor s-a răsucit în aer chiar deasupra șoselei și apoi s-a prăbușit în parcarea unui supermarket.
Pilotul, un bărbat în vârstă de 72 de ani, a supraviețuit impactului. El a fost scos de martori din resturile avionului și a fost dus la spital fiind în stare critică.
Nicio altă persoană nu a fost rănită în urma impactului.
AVIONETA CHOCA CONTRA CABLES Y CAE EN CALIFORNIA
VIDEO VIRAL CAPTA EL IMPACTO DRAMÁTICO ANTES DEL ESTRELLÓN
Un pequeño avión Cessna 172 despegó del aeropuerto Whiteman y el 20 de abril de 2026 alrededor de las 11:10 de la… pic.twitter.com/ysixbDiPVB
— ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 22, 2026