Numărul imigranților din UE a atins un nivel record de 64,2 milioane în 2025. Germania găzduiește cel mai mare număr de refugiați

Numărul imigranților care locuiesc în UE a ajuns la un nivel record de 64,2 milioane în 2025, cu aproximativ 2,1 milioane mai mult decât în ​​anul 2024, arată un raport publicat miercuri de Centrul pentru Cercetare și Analiză a Migrației de la Berlin.
22 apr. 2026, 11:01, Știri externe

Cifra se compară cu 40 de milioane în 2010, se arată în raport, citând date de la Eurostat și Agenția ONU pentru Refugiați.

Germania este în continuare țara cu cea mai mare populație născută în străinătate, din blocul comunitar, cu aproape 18 milioane, dintre care 72% sunt în vârstă de muncă, în timp ce Spania a înregistrat cea mai rapidă creștere recentă, adăugând aproximativ 700.000, ajungând la 9,5 milioane de persoane, arată Reuters.

Germania a găzduit cel mai mare număr de refugiați în total, 2,7 milioane. „Germania rămâne principala destinație pentru migranți în Europa, atât în ​​termeni absoluți, cât și, într-o măsură semnificativă, în raport cu populația sa, a declarat Tommaso Frattini, unul dintre autorii raportului.

Studiul mai arată că modelele de migrație au fost inegale în cadrul blocului comunitar, Luxemburgul, Malta și Cipru confruntându-se cu ponderi mai mari de imigranți în raport cu dimensiunea populației lor.

Cererile de azil s-au concentrat, de asemenea, în anumite țări, Spania, Italia, Franța și Germania reprezentând aproape trei sferturi din totalul cererilor, potrivit aceleiași surse.

