Păianjenii „Nosferatu” se răspândesc în Europa. Ce trebuie să faci dacă ești mușcat

Pentru unii, acest păianjen arată ca o creatură desprinsă dintr-un coșmar. Specia, care trăiește în mod normal în zona Mediteranei, este observată din ce în ce mai des în Europa, inclusiv pe litoralul Mării Baltice, scrie Euronews.

NABU documentează de mai mulți ani extinderea acestui păianjen neobișnuit, care poate mușca și oamenii.

Un nume inspirat din filmele de groază

În germană, păianjenul mare Zoropsis spinimana poartă numele inspirat din filmul mut „Nosferatu: O simfonie a groazei”, regizat de Friedrich Wilhelm Murnau.

Personajul Nosferatu are colți ascuțiți și membre subțiri, asemănătoare cu cele ale păianjenului. Cei care au ales numele au considerat că modelul de pe toracele păianjenului seamănă cu fața lui Dracula.

Alții văd în desen un craniu sau o mască. NABU îl numește chiar „păianjenul cu tatuaj de vampir”, considerând că această denumire a stârnit interesul publicului.

Masculii sunt mai mici, având între 10 și 13 milimetri, în timp ce femelele pot ajunge la 19 milimetri. Cu tot cu picioare, păianjenul poate atinge până la 8 centimetri.

A fost observat în toată Germania

Cu ajutorul unei campanii la care au participat zeci de mii de oameni, NABU a confirmat prezența păianjenului în toate landurile Germaniei.

Cele mai recente raportări vin din zona Mării Baltice, în special din Rügen și Usedom.

Păianjenul, originar din Mediterană, s-a adaptat inclusiv în regiuni mai reci, precum Schleswig-Holstein. Specialiștii cred că ar fi fost adus în bagaje de turiști.

Potrivit lui Alexander Wirth, reprezentant NABU, în primăvara anului 2026 s-au înregistrat „mai multe raportări cu fotografii ca niciodată”.

„Au fost trimise deja peste 2.500 de fotografii. Dacă analizăm perioada ianuarie-mai, aproape toate landurile au înregistrat un număr record de raportări în primăvara lui 2026.”

Ce se întâmplă dacă mușcă

Dacă se simte amenințat, păianjenul Nosferatu poate mușca omul. Mușcătura este comparabilă cu înțepătura unei viespi.

Umflătura dispare după câteva zile, însă persoanele alergice trebuie să fie atente.

Datorită firelor adezive, păianjenul poate urca pe geamuri sau pe suprafețe de sticlă, ceea ce îi permite să ajungă aproape oriunde.

Pentru că preferă căldura, acesta intră adesea în locuințe. Dacă este găsit în casă, specialiștii recomandă să nu fie omorât, ci scos afară cu grijă.

Păianjenii Nosferatu preferă să ierneze în locuințe sau garaje. Imaginile cu pui și saci de ouă arată că se pot reproduce pe tot parcursul anului, ceea ce, alături de schimbările climatice, le favorizează răspândirea.

Se hrănesc în principal cu alți păianjeni, chiar mai mari decât ei, dar și cu muște și molii.