În iulie 2025, Harald K. a căutat pe Google un suport de biciclete accesibil. O reclamă plătită pentru un magazin de biciclete a apărut în partea de sus a rezultatelor. Harald a plasat o comandă și a plătit aproape 490 de euro în avans – dar produsele nu au ajuns niciodată. Magazinul era fals, relatează presa germană.
Tribunalul Districtual Starnberg a decis: Google trebuie să-i ramburseze lui Harald K. prețul de achiziție și să acopere cheltuielile de judecată și cheltuielile de judecată (aproximativ 200 de euro). Motivarea: Magazinul fusese deja identificat ca fiind un magazin fals de către o organizație pentru protecția consumatorilor și raportat către Google. În ciuda acestui fapt, acesta a continuat să fie afișat vizibil ca reclamă.
Potrivit avocatului Sven Galla, cu sediul în Passau, procesul de raportare la Google este adesea, așa cum spune el, un impas: „Dacă ai noroc, primești o confirmare de primire, dar niciun răspuns sau reacție de la Google. În marea majoritate a cazurilor, nu se întâmplă nimic. Acest lucru nu este valabil doar pentru utilizatorii obișnuiți, ci și pentru agențiile de protecție a consumatorilor.”
Google nu poate permite astfel de practici, conform hotărârii obligatorii din punct de vedere juridic obținute de BR. Argumentul juridic: Între utilizatori și Google există un acord unic de utilizare (un contract sui generis), din care decurg obligații de protecție în temeiul articolului 241 alineatul 2 din Codul Civil German (BGB).
Utilizatorii plătesc cu datele și atenția lor – prin urmare, Google are datoria de a-i proteja, s-a argumentat. Google nu ar trebui să promoveze site-uri web evident frauduloase contra cost dacă există avertismente corespunzătoare sau indicații tehnice clare.
Potrivit agențiilor pentru protecția consumatorilor, aproape unul din opt consumatori din Germania a căzut deja victima unui magazin online fraudulos. Acestea raportează că descoperă aproximativ 1.600 de magazine false noi în fiecare lună.
Potrivit avocatului Sven Galla din Passau, hotărârea este prima de acest fel din Germania și, posibil, din întreaga lume: pentru prima dată, un operator de motor de căutare este tras la răspundere directă pentru prejudiciul financiar cauzat de un magazin fals promovat.
Pentru alte părți afectate, aceasta înseamnă: Dacă magazinul fals utilizat era deja cunoscut de agențiile de protecție a consumatorilor sau de către utilizatorii de magazine false sau era raportat către Google, și acestea puteau avea drept de a solicita soluționarea cererilor de despăgubire împotriva Google – pentru rambursarea prețului de achiziție.