În iulie 2025, Harald K. a căutat pe Google un suport de biciclete accesibil. O reclamă plătită pentru un magazin de biciclete a apărut în partea de sus a rezultatelor. Harald a plasat o comandă și a plătit aproape 490 de euro în avans – dar produsele nu au ajuns niciodată. Magazinul era fals, relatează presa germană.

Tribunalul Starnberg: Google este răspunzător pentru daunele cauzate de un magazin online fals

Tribunalul Districtual Starnberg a decis: Google trebuie să-i ramburseze lui Harald K. prețul de achiziție și să acopere cheltuielile de judecată și cheltuielile de judecată (aproximativ 200 de euro). Motivarea: Magazinul fusese deja identificat ca fiind un magazin fals de către o organizație pentru protecția consumatorilor și raportat către Google. În ciuda acestui fapt, acesta a continuat să fie afișat vizibil ca reclamă.

Potrivit avocatului Sven Galla, cu sediul în Passau, procesul de raportare la Google este adesea, așa cum spune el, un impas: „Dacă ai noroc, primești o confirmare de primire, dar niciun răspuns sau reacție de la Google. În marea majoritate a cazurilor, nu se întâmplă nimic. Acest lucru nu este valabil doar pentru utilizatorii obișnuiți, ci și pentru agențiile de protecție a consumatorilor.”

Un acord unic între utilizatori și Google

Google nu poate permite astfel de practici, conform hotărârii obligatorii din punct de vedere juridic obținute de BR. Argumentul juridic: Între utilizatori și Google există un acord unic de utilizare (un contract sui generis), din care decurg obligații de protecție în temeiul articolului 241 alineatul 2 din Codul Civil German (BGB).

Utilizatorii plătesc cu datele și atenția lor – prin urmare, Google are datoria de a-i proteja, s-a argumentat. Google nu ar trebui să promoveze site-uri web evident frauduloase contra cost dacă există avertismente corespunzătoare sau indicații tehnice clare.

Aproape unul din opt consumatori a fost deja înșelat

Potrivit agențiilor pentru protecția consumatorilor, aproape unul din opt consumatori din Germania a căzut deja victima unui magazin online fraudulos. Acestea raportează că descoperă aproximativ 1.600 de magazine false noi în fiecare lună.

Avocat: Verdictul este primul de acest fel din Germania

Potrivit avocatului Sven Galla din Passau, hotărârea este prima de acest fel din Germania și, posibil, din întreaga lume: pentru prima dată, un operator de motor de căutare este tras la răspundere directă pentru prejudiciul financiar cauzat de un magazin fals promovat.

Pentru alte părți afectate, aceasta înseamnă: Dacă magazinul fals utilizat era deja cunoscut de agențiile de protecție a consumatorilor sau de către utilizatorii de magazine false sau era raportat către Google, și acestea puteau avea drept de a solicita soluționarea cererilor de despăgubire împotriva Google – pentru rambursarea prețului de achiziție.