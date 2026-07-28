Prima pagină » Știrile zilei » Instanța germană decide în premieră cine este responsabil pentru magazinele online false. Scandalul „magazinului de biciclete”

Instanța germană decide în premieră cine este responsabil pentru magazinele online false. Scandalul „magazinului de biciclete”

Pentru prima dată, o instanță germană a obligat Google să despăgubească un utilizator pentru daunele cauzate de un magazin online fals promovat printr-un anunț Google. Instanța confirmă astfel obligația motorului de căutare de a-și proteja utilizatorii.
Instanța germană decide în premieră cine este responsabil pentru magazinele online false. Scandalul „magazinului de biciclete”
Sorina Matei
28 iul. 2026, 17:00, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În iulie 2025, Harald K. a căutat pe Google un suport de biciclete accesibil. O reclamă plătită pentru un magazin de biciclete a apărut în partea de sus a rezultatelor.  Harald a plasat o comandă și a plătit aproape 490 de euro în avans – dar produsele nu au ajuns niciodată. Magazinul era fals, relatează presa germană.

Tribunalul Starnberg: Google este răspunzător pentru daunele cauzate de un magazin online fals

Tribunalul Districtual Starnberg a decis: Google trebuie să-i ramburseze lui Harald K. prețul de achiziție și să acopere cheltuielile de judecată și cheltuielile de judecată (aproximativ 200 de euro). Motivarea: Magazinul fusese deja identificat ca fiind un magazin fals de către o organizație pentru protecția consumatorilor și raportat către Google. În ciuda acestui fapt, acesta a continuat să fie afișat vizibil ca reclamă.

Potrivit avocatului Sven Galla, cu sediul în Passau, procesul de raportare la Google este adesea, așa cum spune el, un impas: „Dacă ai noroc, primești o confirmare de primire, dar niciun răspuns sau reacție de la Google. În marea majoritate a cazurilor, nu se întâmplă nimic. Acest lucru nu este valabil doar pentru utilizatorii obișnuiți, ci și pentru agențiile de protecție a consumatorilor.”

Un acord unic între utilizatori și Google

Google nu poate permite astfel de practici, conform hotărârii obligatorii din punct de vedere juridic obținute de BR. Argumentul juridic: Între utilizatori și Google există un acord unic de utilizare (un contract sui generis), din care decurg obligații de protecție în temeiul articolului 241 alineatul 2 din Codul Civil German (BGB).

Utilizatorii plătesc cu datele și atenția lor – prin urmare, Google are datoria de a-i proteja, s-a argumentat. Google nu ar trebui să promoveze site-uri web evident frauduloase contra cost dacă există avertismente corespunzătoare sau indicații tehnice clare.

Aproape unul din opt consumatori a fost deja înșelat

Potrivit agențiilor pentru protecția consumatorilor, aproape unul din opt consumatori din Germania a căzut deja victima unui magazin online fraudulos. Acestea raportează că descoperă aproximativ 1.600 de magazine false noi în fiecare lună.

Avocat: Verdictul este primul de acest fel din Germania

Potrivit avocatului Sven Galla din Passau, hotărârea este prima de acest fel din Germania și, posibil, din întreaga lume: pentru prima dată, un operator de motor de căutare este tras la răspundere directă pentru prejudiciul financiar cauzat de un magazin fals promovat.

Pentru alte părți afectate, aceasta înseamnă: Dacă magazinul fals utilizat era deja cunoscut de agențiile de protecție a consumatorilor sau de către utilizatorii de magazine false sau era raportat către Google, și acestea puteau avea drept de a solicita soluționarea cererilor de despăgubire împotriva Google – pentru rambursarea prețului de achiziție.

Recomandarea video

Teren cumpărat de compania de stat Nuclearelectrica de 16 ori mai scump / Cum a fost „evaporată” protecția statului în proiectul reactoarelor nucleare mici de la Doicești
G4Media
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Dublă amenințare la granițele României: Iranul avertizează Bulgaria și Ucraina că vor suporta consecințele
Gandul
A venit nota de plată după un scandal uriaș în culisele PRO TV. Omul-cheie, scos din grilă, revine spectaculos și va primi zeci de mii de euro
Cancan
Imagini incendiare! Natalia Mateuț s-a dezlănțuit pe iaht, în costum de baie
Prosport
De ce a fost oprit reactorul de la Cernavodă și ce înseamnă pentru facturile noastre: a doua oară în istorie când seceta lovește centrala
Libertatea
Val de aer saharian peste Europa. Meteorologii avertizează asupra unui nou episod de caniculă. Cum va fi vremea în România
CSID
Regula Uber de 4 pasageri: Ce măsuri anunță ANPC contra șoferilor
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia