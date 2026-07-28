„Am așteptat asta toată viața”: CEO-ul OpenAI consideră că inteligența artificială a depășit-o pe cea umană

În cadrul unui podcast, CEO-ul OpenAI Sam Altman a afirmat că progresele în domeniul inteligenței artificiale au ajuns în punctul în care mașinile depășesc inteligența umană, potrivit Le Figaro.

„Suntem în singularitate, acesta este momentul”, a declarat Altman.

Ce e singularitatea tehnologică

Singularitatea tehnologică este definită ca un fenomen „declanșat de apariția inteligenței artificiale. Aceasta depășește abilitățile cognitive umane și se poate îmbunătăți autonom”, potrivit sursei.

Dincolo de această etapă, „creșterea tehnologică devine incontrolabilă și ireversibilă. Schimbă profund și imprevizibil civilizația umană”, adaugă Tim Mucci, autor al unei companii tehnologice. Este o veche fantezie tehnologică, exploatată pe larg în science fiction. De asemenea, este criticată pe scară largă de oamenii de știință.

„Cred că va fi incredibil”

„Am așteptat toată viața asta și cred că va fi incredibil”, a spus CEO-ul OpenAI. El a descris ceea ce „părea un vis îndepărtat, dar care părea foarte improbabil” acum zece ani, ceva „despre care obișnuiam să vorbim în treacăt la prânz”.

Acest progres în domeniul inteligenței artificiale va fi „extrem de pozitiv și incredibil pentru lume”, consideră directorul executiv, potrivit aceleiași surse.

Sam Altman a promis, de asemenea, că va combate viziunea „destul de terifiantă” promovată de alte companii din sectorul inteligenței artificiale. Însă, el nu a numit concret un exemplu.

„Mai sunt probleme majore de rezolvat”

„Cred că mai sunt probleme majore de rezolvat în ceea ce privește alinierea inteligenței artificiale și problemele de securitate”, a adăugat Sam Altman. El a menționat și incertitudini economice „majore” pentru viitor. Printre acestea, se numără impactul inteligenței artificiale asupra ocupării forței de muncă.

Antreprenorul a susținut, de asemenea, că IA ar trebui „pusă în mâinile oamenilor”. Tehnologia ar trebui să fie accesibilă unui public cât mai larg posibil. Motivul este că „de fiecare dată când omenirea a renunțat la libertatea sa pentru securitate, a fost în pierdere pe termen lung”.

Declarațiile lui Sam Altman vin la câteva zile după un atac cibernetic „fără precedent” revendicat de OpenAI. Acesta a fost efectuat din proprie inițiativă de unul dintre modelele sale de inteligență artificială.

În timpul unui test de securitate, modelul a reușit să exploateze o vulnerabilitate pentru a se conecta la internet și a pirata o platformă pentru a găsi răspunsuri.