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Premierul Greciei îl felicită pe Christopher Nolan pentru rolul filmului „Odiseea” în promovarea culturii grecești antice

Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei, l-a felicitat pe Chritopher Nolan pentru filmul „Odiseea”. Acesta a transmis că blockbusterul a avut un rol important în promovarea culturii Greciei Antice, mulțumind totodată pentru alegera țării ca principală locație de filmare.
Premierul Greciei îl felicită pe Christopher Nolan pentru rolul filmului „Odiseea” în promovarea culturii grecești antice
Sursă foto: X / Kyriakos Mitsotakis
Ioana Târziu
28 iul. 2026, 17:58, Știri externe
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Prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a purtat o convorbire video cu regizorul britanic Christopher Nolan, potrivit Euronews.

Cei doi au avut o discuție în contextul succesului internațional major al adaptării cinematografice a filmului „Odiseea”.

Mitsotakis l-a felicitat pe Christopher Nolan

Conform unui comunicat al biroului de presă al liderului grec, Mitsotakis l-a felicitat pe cineast pentru aducerea epopeii homerice pe marele ecran. De asemenea, i-a mulțumit pentru contribuția filmului la creșterea interesului global pentru cultura greacă antică.

Prim-ministrul a spus că producțiile de această amploare servesc drept o punte între bogata moștenire culturală a Greciei și cinematografia contemporană, potrivit sursei.

Mitsotakis a subliniat, de asemenea, performanța puternică la box office a filmului. Premierul și-a exprimat aprecierea pentru faptul că o parte semnificativă a filmărilor a avut loc în Grecia.

„Odiseea”, unul dintre cele mai mari succese cinematografie din acest an

„Odiseea” se impune deja ca unul dintre cele mai mari succese cinematografice ale anului. Conform celor mai recente cifre box office, filmul a încasat peste 639 de milioane de dolari în întreaga lume. Aproximativ 353 de milioane de dolari provin de pe piețele internaționale și peste 284 de milioane de dolari din Statele Unite și Canada.

De asemenea, filmul a înregistrat cea mai puternică deschidere din cariera lui Christopher Nolan. Astfel, a devenit clar interesul deosebit al publicului pentru această nouă abordare cinematografică a epopeii homerice, mai arată sursa citată.

Grecia a fost una dintre principalele locații de filmare. Scenele cheie au fost filmate în Messinia, inclusiv pe plaja Voidokilia, în Peștera lui Nestor și la Castelul Methoni. Aceste situri sunt strâns legate de lumea lui Homer.

Producția a fost filmată și în alte țări, inclusiv în Italia, Maroc, Islanda și Scoția. Cu toate acestea, peisajele naturale ale Greciei au ocupat un loc central în identitatea vizuală a filmului.

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