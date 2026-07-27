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Filmul „Odiseea” își continuă triumful la box office-ul SUA. A atins deja 640 de milioane de dolari în încasări la nivel mondial

„Odiseea”, adaptarea lui Christopher Nolan a epopeii antice a lui Homer, a atins deja 640 de milioane de dolari din încasări la box office-ul SUA. Filmul și-a păstrat primul loc în box office-ul nord-american pentru a doua săptămână în cinematografe.
Filmul „Odiseea” își continuă triumful la box office-ul SUA. A atins deja 640 de milioane de dolari în încasări la nivel mondial
Ulise conduce războinicii greci pe țărm într-o scenă din „Odiseea”, epopeea cinematografică regizată de Christopher Nolan și concepută pentru experiența IMAX.
Ioana Târziu
27 iul. 2026, 10:46, Cultură-Media
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Filmul fenomen al lui Christopher Nolan , „Odiseea”, și-a păstrat primul loc în box office-ul nord-american pentru a doua săptămână în cinematografe, potrivit AFP.

Încasările au scăzut cu doar 30% față de cei 124 de milioane de dolari încasați la deschidere, a remarcat analistul David Gross.

Potențialul filmului

„O dată sau de două ori pe an, un film are o premieră importantă și apoi rămâne în cinematografe săptămâni întregi… Odiseea demonstrează acest potențial, iar Christopher Nolan a mai făcut-o înainte”, a adăugat David Gross. Cu 353 de milioane de dolari suplimentari la nivel internațional, filmul a încasat deja 640 de milioane de dolari la nivel mondial.

Adaptat după epopeea antică a lui Homer, acest film cu vedete îl urmărește pe eroul Ulise în timp ce se confruntă cu numeroase obstacole la întoarcerea sa din Războiul Troian.

„Odiseea” este primul film filmat în întregime cu camere IMAX de 70 mm. Acest format produce o imagine mai mare, mai clară și mai luminoasă. Matt Damon și Anne Hathaway îi interpretează pe Ulise și Penelope. Totodată, Tom Holland îl interpretează pe fiul lor, Telemah.

Filmul s-a confruntat cu mai multe controverse

Cele mai multe controverse au apărut după ce rolul Elenei din Troia a fost atribuit actriței mexicano-kenyano-americane Lupita Nyong’o. Pentru o parte a opiniei publice din Grecia, alegerea nu reflectă imaginea tradițională a personajului descris de Homer. De asemenea, reprezintă o reinterpretare prea îndepărtată de sursa originală.

Alți comentatori susțin însă că mitologia greacă aparține patrimoniului cultural universal. Libertatea artistică permite reinterpretări moderne ale unor opere vechi de aproape trei milenii.

Mai mult, controversa a depășit rapid granițele Greciei. Elon Musk a criticat public filmul pe platforma X.

Miliardarul a acuzat producția că ar fi sacrificat fidelitatea față de opera lui Homer pentru a respecta criterii asociate curentului „woke”. Aceste afirmații au alimentat și mai mult dezbaterea din jurul filmului.

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