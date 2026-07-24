Brâncuși stabilește un record de public la Berlin. Expoziția dedicată artistului român este cea mai vizitată din ultimii 14 ani

Interesul excepțional al publicului confirmă impactul internațional al operei artistului născut în România, considerat unul dintre părinții sculpturii moderne, potrivit publicației BZ Berlin.

Un record pentru Noua Galerie Națională

Noua Galerie Națională (Neue Nationalgalerie) din Berlin a anunțat că expoziția dedicată lui Constantin Brâncuși este deja cea mai vizitată organizată de muzeu după retrospectiva consacrată pictorului german Gerhard Richter, găzduită în 2012.

Potrivit instituției, expoziția va rămâne deschisă până la 9 august, iar estimările indică faptul că numărul total al vizitatorilor va ajunge la aproximativ 300.000.

Succesul expoziției confirmă interesul publicului german și internațional pentru opera sculptorului român, una dintre figurile esențiale ale artei secolului XX.

Prima retrospectivă amplă din Germania după mai bine de jumătate de secol

Reprezentanții muzeului subliniază că este prima expoziție de mare amploare dedicată lui Brâncuși în Germania în ultimii peste 50 de ani.

Organizarea evenimentului a fost posibilă datorită închiderii temporare pentru renovare a Centrului Pompidou din Paris, una dintre instituțiile care dețin cea mai importantă colecție de lucrări ale artistului. Acest context a permis împrumutarea unor opere rare și reunirea lor într-o expoziție de referință la Berlin.

Constantin Brâncuși, născut în România și stabilit ulterior în Franța, este considerat de istorici și de marile muzee ale lumii drept unul dintre fondatorii sculpturii moderne, influențând decisiv evoluția artei contemporane.

Directorul muzeului: Brâncuși ocupă un loc important în istoria instituției

Directorul Noii Galerii Naționale, Klaus Biesenbach, a descris expoziția drept una dintre cele mai importante din istoria muzeului.

Acesta a afirmat că instituția este recunoscătoare pentru oportunitatea de a prezenta unui public atât de numeros opera unui mare maestru al modernismului timpuriu, despre care consideră că este, în mod surprinzător, mai puțin cunoscut în Germania decât în alte țări.

Având în vedere interesul ridicat al publicului, muzeul a decis să prelungească programul de vizitare în ultimele două zile ale expoziției, pe 7 și 8 august, pentru a permite accesul unui număr cât mai mare de vizitatori.

O veste importantă pentru patrimoniul cultural românesc

Recordul de audiență înregistrat la Berlin reprezintă o nouă confirmare a prestigiului internațional de care se bucură Constantin Brâncuși, unul dintre cei mai importanți artiști pe care i-a dat România. Interesul publicului german pentru această retrospectivă contribuie la promovarea moștenirii culturale românești și readuce în atenție influența majoră pe care sculptorul a avut-o asupra artei moderne la nivel mondial.