Sculptura lui Constantin Brâncuși s-a vândut cu 107,6 milioane de dolari la Christie’s. Record istoric pentru artistul român

O sculptură semnată de Constantin Brâncuși a fost vândută la New York pentru 107,6 milioane de dolari, stabilind un nou record absolut pentru artistul român la o licitație internațională, transmite CNN.
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
19 mai 2026, 11:19, Cultură-Media
Lucrarea „Danaïde”, una dintre piesele vedetă ale unei licitații organizate de Christie’s, a depășit rapid precedentul record al lui Brâncuși, de 71,2 milioane de dolari, notează CNN. Vânzarea a făcut parte dintr-o seară spectaculoasă pentru piața de artă, în care Christie’s a obținut în total peste 1,1 miliarde de dolari din două sesiuni de licitații desfășurate la New York.

Nicole Kidman, implicată în promovarea sculpturii lui Brâncuși

Unul dintre elementele neobișnuite ale evenimentului a fost implicarea actriței Nicole Kidman într-un clip promoțional dedicat sculpturii „Danaïde”. Potrivit CNN, Christie’s a realizat un videoclip inspirat dintr-un film suprarealist al lui Man Ray din anii 1930, în care Kidman interacționează artistic cu bustul realizat de Brâncuși. Casa de licitații a mizat pe această campanie pentru a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai importante opere scoase la vânzare în acest an.

Ce reprezintă „Danaïde”

Lucrarea lui Brâncuși este inspirată din mitologia greacă și din legenda fiicelor lui Danaus, condamnate să care apă la nesfârșit într-un vas imposibil de umplut. „Danaïde” este considerată una dintre creațiile importante ale perioadei moderniste ale sculptorului român și a fost inclusă în celebra colecție a magnatului media american S.I. Newhouse. Seara a adus și un record uriaș pentru Jackson Pollock. Lucrarea „Number 7A, 1948” s-a vândut pentru 181,2 milioane de dolari, devenind cel mai scump tablou al artistului adjudecat vreodată la licitație. În cadrul aceleiași sesiuni au fost vândute opere semnate de Pablo Picasso, Andy Warhol, Henri Matisse și Mark Rothko. Potrivit Christie’s, peste 20.000 de persoane au vizitat expoziția organizată înaintea licitației, un record pentru casa de licitații.

