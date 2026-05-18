Locul secret din Delta Dunării unde Ivan Patzaichin „trăiește” în continuare. Povestea muzeului ridicat în satul său natal

Muzeul Ivan Patzaichin – Centru de Inovare Comunitară a fost deschis publicului în mai 2024, la Mila 23, comuna Crișan, în inima Deltei Dunării. Muzeul este amplasat pe locul casei părinților lui Ivan Patzaichin și a fost gândit ca un pol de dezvoltare locală, idee născută din discuțiile dintre Ivan Patzaichin și Teodor Frolu, fondatorii Asociației Ivan Patzaichin – Mila 23.

În cadrul infotripului „TU redescoperi Tulcea”, organizat de ANAT și OMD Municipiul Tulcea, reprezentanții muzeului ne-au povestit cum a apărut acest spațiu și de ce locul are o semnificație aparte pentru memoria sportivului.

„Aici, să știți, în această curte, era a doua casă părintească a lui Ivan. A doua, nu prima. Nu că avea el multe case, ci pentru că acea casă inițială, cea în care s-a născut Ivan a fost afectată de inundațiile mari din 1970, iar părinții lui Ivan Patzaichin s-au mutat într-o curte aflată ceva mai sus”, au explicat reprezentanții muzeului.

Când Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23 a preluat spațiul, locul era departe de imaginea actualului centru cultural. „Noi, Asociația Ivan Patzaichin, când am preluat acest spațiu, nu mai era decât o căsuță părăginită. Așa că tot ceea ce vedeți am construit de la zero. Și am deschis acest muzeu în 2024”, au spus reprezentanții muzeului, în timpul vizitei de la Mila 23.

Un muzeu construit ca o promisiune

Muzeul nu s-a născut doar din dorința de a conserva memoria unui campion, ci și dintr-un proiect mai amplu dedicat comunității. Reprezentanții locului spun că Ivan Patzaichin își dorea un spațiu în care oamenii din Deltă să se poată întâlni, învăța, lucra împreună și dezvolta proiecte locale.

„Ivan a fost, într-adevăr, un foarte mare sportiv, dar a fost și un om cu o inimă excepțional de mare. Și el ce își dorea fundamental era să dea înapoi ceva oamenilor”, au mărturisit reprezentanții muzeului.

De aceea, una dintre clădirile complexului poartă rolul de Centru de Inovare Comunitară. Nu este un simplu anexă, ci, după cum spun cei care administrează spațiul, „sufletul locului”.

„Aceste clădiri pe care le vedeți, clădirile acestea care seamănă cel mai tare cu clădirile tradiționale din Deltă, acestea se numesc Centrul de Inovare Comunitară. De fapt, acesta este sufletul locului în care vă aflați acum. Și este clădirea pe care și-o dorea Ivan pentru această zonă. Pentru că Ivan își dorea să dea ceva înapoi comunității, să dea un loc în care să ne strângem la tot felul de ateliere, traininguri, cursuri, proiecții”, au explicat reprezentanții muzeului.

Proiectul i-a fost oferit simbolic lui Ivan Patzaichin în anul în care a împlinit 70 de ani. Campionul a apucat să afle că viitoarea clădire fusese aprobată, însă nu a mai ajuns să o vadă finalizată.

„În anul în care el a făcut 70 de ani, i-am oferit acest proiect cadou. A apucat să afle că această clădire fusese aprobată cu puțin înainte să plece dintre noi. Și ne-am asumat să o construim și să-i continuăm visul. Și după ce această clădire s-a aprobat, am vrut totuși să continuăm să-i spunem și povestea. Și așa a ajuns să existe clădirea din spatele meu, Muzeul Ivan Patzaichin”, au povestit reprezentanții instituției.

„După chipul și asemănarea lui Ivan”

Muzeul Ivan Patzaichin are o arhitectură aparte. Elementul central este un turn-observator din lemn, înalt de 18 metri, care se ridică deasupra Tezaurului, spațiul unde sunt păstrate unele dintre cele mai importante medalii și distincții ale sportivului. Turnul este construit exclusiv din lemn, iar Tezaurul este realizat din beton armat și tencuit cu lut. Pe fiecare nivel sunt ilustrate momente-cheie din viața și cariera lui Ivan Patzaichin.

În timpul vizitei, reprezentanții muzeului au descris construcția într-o formulă care surprinde esența locului.

„Ne place să spunem că am făcut un muzeu după chipul și asemănarea lui Ivan. Adică la mare înălțime, cu deschidere spre natură și cu un pic de invitație spre mișcare, că așa este foarte frumos pentru un sportiv”, au spus aceștia.

Turnul-observator este modul de a spune povestea lui Ivan pe verticală. Vizitatorii urcă, treptat, prin etapele vieții sale: copilăria în Mila 23, performanța olimpică, perioada de antrenorat și implicarea în proiecte de antreprenoriat social și ecoturism.

Medaliile, distincțiile și obiectele care spun povestea unui campion

Ivan Patzaichin rămâne una dintre figurile uriașe ale sportului românesc. Acesta a cucerit șapte medalii olimpice, patru de aur și trei de argint, la cinci ediții ale Jocurilor Olimpice: Mexico 1968, München 1972, Montreal 1976, Moscova 1980 și Los Angeles 1984.

La Mila 23, o parte din acest palmares este expus în zona de Tezaur a muzeului. Nu toate medaliile se află însă acolo, iar explicația oferită de reprezentanții muzeului spune multe despre felul de a fi al lui Ivan Patzaichin.

„În prima încăpere avem majoritatea marilor medalii ale lui Ivan. Nu toate. M-a întrebat cineva câte medalii a avut Ivan și adevărul este că nici el nu prea mai știa câte medalii a avut, pentru că de-a lungul timpului Ivan venea de la câte o competiție mai puțin relevantă pentru el, să o zicem așa. Nu era o Olimpiadă, nu era un Mondial. Se mai întâlnea cu un prieten și îi mai oferea câte o medalie. Așa că nici Ivan nu-și mai deținea toate medaliile”, au povestit aceștia.

Chiar și așa, muzeul păstrează suficiente obiecte pentru a contura dimensiunea performanței sale. „Avem o încăpere întreagă cu suficient de multe medalii încât să-i impresionăm”, au mai spus reprezentanții instituției.

Pagaia ruptă de la München, simbolul încăpățânării bune

Una dintre piesele centrale ale muzeului este celebra pagaie ruptă, legată de episodul de la Jocurile Olimpice de la München din 1972. Povestea este una dintre cele mai cunoscute din sportul românesc: Ivan Patzaichin a avut probleme cu pagaia în proba de calificare, dar a continuat cursa, s-a calificat și apoi a câștigat aurul olimpic.

Reprezentanții muzeului au ținut să precizeze un detaliu important: pagaia s-a rupt în calificări, nu în finală.

„Dacă ați auzit vreodată de povestea celebrei pagaie rupte, avem și pagaia ruptă. Ea e originală, vă promitem. Și nu era așa de ruptă cât s-a dus vorba. A fost ruptă însă. A fost ruptă în 1972, în proba de calificare de la München. Nu în finală. Acolo s-a dus cu o pagaie întreagă, dar era în proba de calificare”, au explicat aceștia.

Ivan Patzaichin încerca atunci să demonstreze că poate lua medalie și la individual, după aurul câștigat la dublu, la Jocurile Olimpice de la Mexico 1968.

„Așa de tare s-a înverșunat Ivan. Patru ani de zile a exersat frumos. S-a dus la München și, în proba de calificare, vâslește Ivan cu sete o dată, de două, de trei ori și se rupe pagaia”, au povestit reprezentanții muzeului.

Momentul ar fi putut opri cursa, dar Ivan a continuat cu bucata rămasă. „Și-a asumat să îi dea înainte cu ciotul de pagaie rămas. A ajuns la capăt, s-a calificat, s-a dus la proba finală cu pagaia întreagă. Pe vremea aia se făcea foarte bine și la el n-a fost nevoie de fotofiniș. Era clar pentru toată lumea că el a câștigat când a trecut singurul linia de finish. Și a luat aurul”, au mai relatat reprezentanții muzeului.

Pagaia ruptă a devenit, pentru Ivan, un obiect norocos. „Dar pagaia aceea, cu toată peripeția, a considerat-o pagaia lui norocoasă. Așa că a lipit-o și a mai și folosit-o de câteva ori. De asta, astăzi, o păstrăm aici, în acest loc, alături de toate celelalte simboluri ale reușitei sale”, au adăugat aceștia.

Muzeu, centru comunitar și loc de întâlnire pentru Delta lui Ivan

Muzeul din Mila 23 este gândit ca un spațiu memorial, dar și ca un centru de proiecte pentru comunitate. În jurul lui se leagă inițiative de turism, educație, digitalizare, patrimoniu local și protecția mediului.

Reprezentanții muzeului au vorbit, în cadrul vizitei, despre aplicația „Delta lui Ivan”, prin care sunt marcate trasee, puncte de interes și, în timp, puncte de noptare pentru cei care vor să exploreze Delta. „E o aplicație care se numește Delta lui Ivan, la fel ca și traseul, pe care am început să marcăm trasee pe care în timp vom avea și puncte de noptare, și puncte de interes”, au explicat aceștia.

Au fost amintite și proiecte de digitalizare în localitățile Deltei: telemedicină, dotări pentru școli, monitorizare de mediu și sisteme de monitorizare a fluxurilor de turiști, ambarcațiuni și specii de animale.

Muzeul Ivan Patzaichin. Un loc care atrage zeci de mii de vizitatori

De la deschiderea din 2024, muzeul a atras un număr mare de vizitatori. Reprezentanții instituției estimează că aproape 40.000 de turiști au ajuns deja aici, o cifră importantă pentru o localitate izolată, accesibilă pe apă.

„De atunci am primit, estimez, aproape 40.000 de turiști, excepțional de mulți. Și am avut și destul de multe evenimente”, au spus reprezentanții muzeului.