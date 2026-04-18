Diana Buzoianu, declarații după controlul la Administraţia Rezervaţiei Delta Dunării: „Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului” / „O parte dintre proiecte au fost sabotate” / Raportul, trimis la ANI și DNA

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat sâmbătă concluziile controlului efectuat de Corpul de Control la Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, în cadrul unei conferințe de presă, unde a avertizat că situația din zonă este extrem de gravă.

Diana Buzoianu a declarat că raportul va fi trimis Agenţiei Naţionale de Integritate, întrucât există semne de conflict de interese, dar şi către DNA.

„Practic, suntem într-o situaţie la marginea dezastrului”, a declarat Diana Buzoianu la începutul conferinței de presă.

Ministra Mediului a explicat că „instrumente legitime” care ar fi trebuit să asigure ordine și respectarea legii au fost deturnate și folosite în alte scopuri, inclusiv pentru exercitarea de presiuni și pentru avantaje ale unor grupuri de interese.

De asemenea, Diana Buzoianu a declarat că mai multe fonduri europene au fost pierdute sau proiecte importante au fost blocate ori afectate.

„Fondurile europene au fost pierdute, sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate”, afirmă ministra Mediului.

„Unul dintre lucrurile care au fost menționate și ocupă o mare parte din raportul Corpului de Control reprezintă reorganizarea care a fost făcută în administrația rezervației Deltei Dunării. În 2024 s-a creat această reorganizare în care domnul guvernator Bulete a reorganizat toată structura Deltei Dunării. Și s-a creat o direcție mamut în care sunt puse de la direcții de control până la direcții de avizare, până la direcții de regulament. Deci toate tipurile de activități pe care le-ar putea face Delta Dunării se regăsesc în această direcție mamut. Această direcție mamut ocupă în momentul de față undeva la aproximativ 50-60% din personalul din Delta Dunării. Cine conduce această direcție mamut, astăzi, pe hârtie, pe organigramă? Domnul Bulete.”, a declarat Buzoianu.

Pentru context, vineri, premierul Ilie Bolojan a decis, la propunerea ministrului Mediului, schimbarea din funcție a guvernatorului Administrației Rezervației Biosferei „Delta Dunării” (ARBDD).

Bogdan-Ioachim Bulete a fost eliberat din funcție, iar în locul său a fost numit Florin Stăneață, director al APIA Tulcea. Deciziile au fost publicate vineri în Monitorul Oficial.

O „decizie pentru revocarea domnului Bogdan-Ioachim Bulete din funcţia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării»” a fost semnată de premierul Ilie Bolojan, la propunerea ministrului Mediului.

Bogdan-Ioachim Bulete a fost numit în funcție la data de 28 noiembrie 2023. Florin Stăneață a ocupat până acum funcția de director executiv al APIA Tulcea.

În cadrul conferinței de presă de sâmbătă, Buzoianu a mai făcut o serie de declarații referitor la funcțiile deținute de Bogdan Bulete în cadrul administrației rezervației Deltei Dunării.

„Cât timp domnul Bulete era guvernatorul Delta Dunării, era de asemenea și director cu funcția suspendată într-o direcție micuță din rezervația Delta Dunării. Domnul guvernator Bulete a venit și a propus să se creeze această direcție mamut. După ce a propus înființarea acestei direcții mamut, domnul guvernator Bulete îi trimite o notificare domnului director Bulete în care îi spune că i se va vacanta postul de director. Apoi, tot domnul guvernator Bulete îi spune directorului Bulete că poate să decidă să fie director pe noua direcție mamut. Câteva zile mai târziu, domnul director Bulete îl anunță pe domnul guvernator Bulete că este de acord să fie director pe direcția mamut.”, a precizat ministra.

Întrebată, în contextul schimbării lui Bogdan Bulete din funcție, la propunerea ministrei Mediului, dacă acesta va continua să dețină funcția de director, Diana Buzoianu a venit cu explicații.

„Noi am aflat de câteva zile de această situație în urma raportului primit. Vă garantez că eu voi face tot posibilul să atac toate deciziile care au fost luate în conflict de interese. Și oricum mandatul noului guvernator este să urgenteze o reorganizare, ceea ce înseamnă că, sigur, astăzi domnul Bulete este director în direcția mamut. Dar eu nu cred că acest lucru va putea să rămână așa în perioada imediat următoare”, a precizat ministra.