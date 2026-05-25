Descinderi de amploare la Sintești: Diana Buzoianu anunță plângeri penale și probe video după luni de monitorizare

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că autoritățile desfășoară una dintre cele mai ample acțiuni de control din ultimii ani în localitatea Sintești și în zonele din apropiere.
Galerie Foto 2
Sursa foto: Facebook/Diana Buzoianu
Oana Antipa
25 mai 2026, 13:36
Potrivit Dianei Buzoianu operațiunea are loc după mai multe luni de monitorizare și documentare a activităților suspecte din zonă.

„În acest moment are loc una dintre cele mai mari acțiuni de control la Sintești și în localitățile din zonă din ultimii ani de zile”, a transmis Diana Buzoianu într-o postare publicată pe Facebook.

Ministra a precizat că autoritățile au adunat imagini și înregistrări video care urmează să fie folosite drept probe în anchete penale.

„Vom înregistra oficial astăzi plângerile penale bazate pe constatările făcute în urma monitorizării, însoțite de clipuri și poze”, a afirmat aceasta.

Potrivit ministrei Mediului, intervenția vine în contextul problemelor repetate legate de poluare și arderea ilegală a deșeurilor în zona Sintești.

„Faptele penale trebuie să fie sancționate, altfel fenomenul va continua ani de zile de acum înainte”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Localitatea Sintești a fost în repetate rânduri în centrul unor controverse legate de poluarea aerului din zona București-Ilfov.

Autoritățile și organizațiile de mediu au semnalat de-a lungul anilor existența unor incendieri ilegale de cabluri și alte deșeuri pentru recuperarea metalelor, activități care produc emisii toxice și afectează calitatea aerului.

Mai multe controale și intervenții ale autorităților au avut loc în ultimii ani în Sintești, însă fenomenul a continuat să genereze controverse și reclamații din partea locuitorilor din București și din județul Ilfov.

